Cúm A/H1N1: WHO chấm dứt đại dịch

Tối 10-8 theo giờ Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan tuyên bố từ Hong Kong: Từ ngày 11-8, thế giới chính thức chấm dứt 14 tháng đại dịch cúm A/H1N1. Một lần nữa bà kiên quyết bảo vệ quyết định công bố đại dịch của WHO là tuân thủ đúng các nguyên tắc quốc tế.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra sau cuộc họp qua điện thoại từ Genève (Thụy Sĩ) kéo dài ba tiếng của 15 chuyên gia trong Ủy ban Cố vấn của WHO do chuyên gia bệnh nhiễm người Úc John Mackenzie đứng đầu.

Đúng ra các chuyên gia đã họp để tư vấn cho WHO từ giữa tháng 7, tuy nhiên họ phải trì hoãn để thu thập thêm thông tin về cúm A/H1N1 ở Nam và Bắc bán cầu.

Bà Margaret Chan nêu các lý do chấm dứt đại dịch như sau: Cúm A/H1N1 đã lan ra tất cả các nước nhưng nhiều người ở mọi lứa tuổi đã miễn dịch với cúm (nhờ vắcxin); cúm không phát triển bất thường trong mùa hè qua, cúm A/H1N1 không còn là thể cúm bị nhiễm nhiều nhất trong thời gian qua mà thay vào đó là các thể cúm theo mùa như A/H3N2, B/H3N2.

Biếm họa của John Cole trên báo Mỹ THE SCRANTON TIMES-TRIBUNE (Swine flu scare = Nỗi sợ cúm heo. Tên các hãng dược Sanofi Aventis, Glaxo-Smith Klein, AstraZeneca)

Bà khuyến cáo ngành y tế các nước nên tiếp tục theo dõi diễn biến của cúm A/H1N1 và tiếp tục tiêm ngừa cho các đối tượng nhiều rủi ro như phụ nữ mang thai, trẻ em, người già.

Ngay sau tuyên bố của WHO, phản ứng ở các nước có khác nhau. Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết tuyên bố của WHO không có ý nghĩa gì với Mỹ ngoài việc Mỹ sẽ chấm dứt làm báo cáo tuần về tình hình cúm gửi cho WHO.

Theo CDC, thông báo đại dịch khẩn cấp của Mỹ đã bị vô hiệu từ ngày 23-6 và từ nhiều tháng trước, Mỹ đã đối phó với cúm A/H1N1 như thể cúm theo mùa, đồng thời đã đưa dược chất ngừa cúm A/H1N1 vào vắcxin ngừa cúm mùa 2010-2011.

Ngày 10-8, người phát ngôn Cơ quan Y tế công cộng Thụy Sĩ tuyên bố Thụy Sĩ đã thôi coi cúm A/H1N1 là đại dịch từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến đồng tình với WHO. Giáo sư Angus Nicoll ở Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Âu (ECDP) nhận xét WHO tuyên bố chấm dứt đại dịch hoàn toàn đúng thời điểm và phù hợp với nhận định của ECDP.

Giáo sư cho rằng dù cúm A/H1N1 đã bớt hoành hành ở Bắc bán cầu nhưng vẫn chưa giảm ở một số nước Nam bán cầu (thực tế cúm A/H1N1 vẫn đang diễn biến phức tạp ở New Zealand, Ấn Độ, lãnh thổ Đài Loan).

Tiến sĩ Frank James làm việc tại Bộ Y tế bang Washington (Mỹ) ủng hộ quyết định của WHO và cho rằng phải tiếp tục thận trọng. Tại Canada, Tiến sĩ Y khoa Kumanan Wilson ở Đại học Ottawa nói nên tôn trọng quyết định của WHO.

Tại New Zealand, ngày 11-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Darren Hunt khẳng định New Zealand vẫn cảnh giác cao với cúm A/H1N1 dù WHO tuyên bố chuyển sang hậu đại dịch. Ba ngày trước, New Zealand vừa ghi nhận thêm một ca tử vong.

Trong ngày Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan tuyên bố chấm dứt đại dịch, cúm A/H1N1 tiếp tục làm năm người chết ở Ấn Độ, nâng số ca tử vong ở nước này lên 84 ca và 933 ca nhiễm. Lãnh thổ Đài Loan có thêm ca tử vong thứ 47 vì cúm A/H1N1.

Tại Anh, Bộ Y tế chấm dứt hoạt động của các đường dây nóng về cúm A/H1N1 từ tháng 2 và hủy 1/3 đơn đặt hàng vắcxin hồi tháng 4. Pháp đã hủy 50% đơn đặt hàng vắcxin từ đầu năm. Tại Đức, trong tuần này chính phủ sẽ họp để xác định bộ phận nào phải chi trả cho 34 triệu liều vắcxin nhận về nhưng không dùng đến. Hồi tháng 3, Mỹ đã hủy 71 triệu liều vắcxin vì phát hiện nhiều ca bị phản ứng phụ. Một phần vắcxin còn thừa được Mỹ trợ cấp cho các nước đang phát triển. Trong thời gian này, cùng với nhiều nước ở Bắc Mỹ và châu Âu, Canada đã tiêu hủy một số lượng lớn vắcxin sau khi phát hiện quá nhiều vắcxin bị bỏ xó trong kho đến nỗi quá hạn. 20-4-2009: Báo chí bắt đầu đưa tin cúm A/H1N1 (ban đầu gọi là cúm heo) ở Mexico. Vài ngày sau, cúm xuất hiện ở bang Texas (Mỹ) và nhanh chóng lan ra Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á rồi trên toàn thế giới. Việt Nam khởi động hệ thống cảnh giác dịch cúm A/H1N1 trên cả nước vào ngày 26-4. 11-6-2009: WHO tuyên bố đại dịch cúm A/H1N1. Nửa cuối năm 2009, các nước bắt đầu tiêm vắcxin ngừa cúm A/H1N1. 1-2010: Ủy ban Xã hội-Y tế và Gia đình thuộc Hội đồng Nghị viện châu Âu thành lập ủy ban điều tra về nghi vấn các chuyên gia cố vấn của WHO thông đồng với các hãng dược để thổi phồng cúm A/H1N1 thành đại dịch. WHO thông báo sẽ cho các chuyên gia độc lập đánh giá lại phương pháp quản lý dịch cúm của WHO khi dịch cúm kết thúc. 6-2010: Ủy ban nêu trên công bố báo cáo kết luận WHO không minh bạch thông tin về quan hệ của các chuyên gia cố vấn và đánh giá quá mức dịch cúm. Tập san y khoa Anh British Medical Journal cũng công bố báo cáo kết luận các chuyên gia tư vấn cho WHO có quan hệ mật thiết với các hãng dược. WHO bác bỏ khả năng các công ty dược ảnh hưởng đến các chuyên gia.

ĐĂNG KHOA (Theo Webmd, AFP, ABC News)