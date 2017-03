Cuộc đời bí ẩn của “Siêu trộm”

Theo hình dung của cảnh sát, anh ta là một người có tài năng trời phú. Còn với đánh giá của các công tố viên, anh ta “giảo hoạt, thông minh và sáng tạo”.

Vụ trộm trứ danh

Gerald Blanchard sinh năm 1975 ở Winnipeg, Canada, vốn là một chuyên gia về kỹ thuật và an ninh mạng. Trình độ đó, theo Gerald, cộng với khả năng quan sát và tính nhẫn nại không chỉ giúp anh ta trở thành một tên trộm giỏi, mà là một tên trộm kiệt xuất.

Vụ trộm đình đám nhất gắn với tên tuổi Gerald Blanchard có lẽ là vụ “Ngôi sao hoàng hậu Sissi”. Năm 1998, mặt dây chuyền vàng nổi tiếng “Ngôi sao hoàng hậu Sissi” (hay Viên kim cương Koechert) vốn thuộc sở hữu của Hoàng hậu Áo Elizabeth (thế kỷ 19), khi đó đang được trưng bày tại lâu đài Schonbrunn, Vienna bất ngờ biến mất. Sau này Gerald kể lại, anh ta với sự giúp đỡ của đồng bọn đã vô hiệu hóa hệ thống báo động của tủ trưng bày, sau đó tráo kiệt tác này bằng một mặt dây giả mua ngoài phố.

Gerald Blanchard

Mấy tháng sau vụ trộm động trời mới được phát hiện, nhưng cảnh sát không thể lần ra manh mối. Đến tháng 6-2007, trong quá trình điều tra một vụ khác, cảnh sát mới tìm thấy mặt dây chuyền trong nhà một người thân của Gerald ở Winnipeg. “Tôi cũng cảm thấy tội lỗi ở một mức độ nào đó, nhưng khi ấy quan niệm của tôi là: mình chỉ gây hại cho công ty chứ không gây hại cho cá nhân”, Gerald cho biết.

Để có được khái niệm sơ bộ về Gerald, cảnh sát Canada thậm chí đã phải chặn nghe gần 1.000 cuộc điện thoại cũng như tư liệu hình ảnh ghi lại những chuyến ngao du khắp thế giới của anh ta. Ngoài khả năng hóa trang siêu việt, Gerald còn có khả năng làm giấy tờ giả thành thục, và với 8 cái tên giả, Gerald chui vào tất cả các cuộc họp báo hay sự kiện thể thao lớn trên thế giới.

“Ông trùm” giấu mặt

Ngoài việc trộm cắp ở các cơ quan tài chính ở Alberta, Manitoba và British Columbia, băng nhóm của Gerald còn thực thi các vụ trộm cắp ở nước ngoài theo mệnh lệnh của một người đàn ông ở London. “Một lần Gerald nhận điện thoại từ London, điều tra viên Larry Levasseur thuộc Sở cảnh sát Winnipeg cho biết, “người này hỏi anh ta cần bao lâu để tập hợp đủ người và tiến hành phi vụ ở Cairo”. Không lâu sau đó, Gerald cùng đồng bọn đến Cairo, lấy trộm thẻ ngân hàng và rút được hơn 1 triệu USD. Trên tòa, Gerald cũng thừa nhận, có nhiều vụ anh ta làm theo chỉ đạo của một “ông trùm” bí ẩn. “Ông trùm” này thường di chuyển bằng trực thăng, sử dụng rất nhiều tên giả và chính là kẻ đứng sau vô số các vụ trộm lớn trên toàn thế giới để dùng tiền tài trợ cho các nhóm vũ trang ở Trung Đông.

Một ngày trước khi bị bắt, Gerald lấy cắp 500.000 CAD tại chi nhánh ngân hàng CIBC ở Winnipeg bằng cách cài đặt thiết bị giám sát điện tử của mình khiến hệ thống an ninh của máy ATM vô hiệu. Tuy vậy, có người nhìn thấy chiếc xe thùng nhỏ do Gerald đứng tên thuê đỗ trong bãi xe bên cạnh ngân hàng. Cảnh sát kết thúc 3 năm theo đuổi “siêu trộm” này. Tháng 6-2007, Gerald bị bắt và đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Winnipeg với hơn 40 cáo buộc, sau cùng bị buộc 16 tội và nhận mức án 8 năm tù. Tuy vậy, có lẽ nhà chức trách đã nhận thấy sử dụng bộ óc siêu việt của Gerald sẽ tốt hơn để lãng phí trong tù, và đầu năm 2010, anh ta được phóng thích. Không hiểu vì “cảm kích” hay vì nguyên nhân nào khác, Gerald Blanchard tuyên bố “rửa tay gác kiếm” để làm một cố vấn an ninh.

Theo Bảo Trâm (ANTĐ/Canadameet)