Cuộc sống bên trong nhà tù khét tiếng nhất Brazil

Một nguồn tin từ Hội đồng Tư pháp Quốc gia Brazil cho biết từ năm 2013 đến nay tổng cộng đã có 75 tù nhân chết trong tù, một cuộc bạo loạn năm ngoái khiến 60 tù nhân thiệt mạng, trong đó có 3 người bị bạn tù chặt đầu do mâu thuẫn. Rất nhiều cảnh sát vũ trang phải liên tục tuần tra và giám sát các tù nhân xung quanh bức tường nhà tù ở bang Maranhao này.

Các tù nhân đứng bên trong song sắt của phòng giam

Pedrinhas được mệnh danh là nhà tù khét tiếng ở Brazil vì liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực

Các băng nhóm tù nhân thường xung đột và giết chết các đối thủ

Phần lớn những bạo lực đều do cơ sở vật chất của nhà tù bị hư hại quá nhiều khiến các băng nhóm đối thủ có cơ hội tiếp xúc với nhau, thậm chí nhiều tù nhân còn tự do đi lại xung quanh khu vực nhà tù.

Một tù nhân cầm một chiếc gương để cố gắng nhìn ra bên ngoài

Cảnh sát vũ trang thường xuyên tuần tra giám sát xung quanh nhà tù

Những tù nhân nữ đang mang thai

Mặc dù nhà có nơi giam giữ tù nhân khác giới nhưng cai tù không thể ngăn cản họ kết thân với nhau. Trong ảnh một nữ tù nhân vui mừng bế đứa con ra khoe với nhà báo

Tuy nhiên, tình trạng bất ổn ở Pedrinhas đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều nỗ lực của chính phủ Brazil. Các phòng giam đã được sửa chữa chắc chắn hơn, nhà tù có quy chế quản lý tù nhân chặt chẽ hơn và cảnh sát được tăng cường canh gác tuần tra quanh khu giam giữ. Giới chức an ninh khẳng định bạo lực ở Pedrinhas đã giảm dần và không có vụ giết người nào kể từ 4 tháng trở lại đây.

Các hoạt động thể thao trong tù được tổ chức để hạn chế bạo lực

Một tù nhân say mê vẽ tranh, ở nhà tù Pedrinhas, tù nhân được khuyến khích tham gia các hoạt động nghệ thuật

Những bức tranh của các tù nhân treo trên tường nhà tù



Brazil là nước đứng thứ 4 trên thế giới về số lượng tù nhân sau Nga, Mỹ và Trung Quốc. Tình trạng quá tải tù nhân cũng được coi là một trong những yếu tố gây ra các vụ bạo loạn trong tù. Hiện nay, số lượng tù nhân của brazil đã tăng gấp 4 lần trong 20 năm qua lên đến 550.000 người, và nước này cần ít nhất 200.000 nhà tù mới để loại bỏ tình trạng quá tải.

Theo ANTĐ