Cuộc tấn công khủng bố tại Indonesia đã kết thúc

Nhiều vụ nổ và tiếng súng đã làm chấn động thủ đô Jakarta của Indonesia vào khoảng 12 giờ trưa 14-1. Vụ việc được ghi nhận tại đồn cảnh sát gần khu mua sắm Sarinah ở tuyến phố sầm uất Jalan Thamrin.

Lựu đạn phát nổ ngay trước khu vực các đối tượng tình nghi cố thủ. (Nguồn Twitter)

15 giờ 36:

Cảnh sát Indonesia cho hay cuộc vây bắt thủ phạm vụ tấn công đã kết thúc với bảy người được xác nhận đã chết gồm năm kẻ tấn công và hai dân thường, theo AP.

Muhammad Iqbal, phát ngôn viên cảnh sát Indonesia cho hay hai người khác thiệt mạng trong vụ tấn công quanh khu thương mại Sarinah trên tuyến phố Thamarin ở Jakarta.

“Chúng tôi tin rằng không còn bất kỳ kẻ tấn công nào quanh Sarinah. Chúng tôi đã kiểm soát được tình hình nơi đây” - ông nói.

Ông cho biết hai kẻ tấn công đã bị cảnh sát tiêu diệt nhưng không nói rõ những tay súng kia bị tiêu diệt như thế nào. Trước đó, cảnh sát nói rằng bốn kẻ tấn công và ba người khác thiệt mạng nhưng sau đó đã đính chính. Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy năm kẻ tấn công.



Cảnh sát và lực lượng an ninh Indonesia siết chặt vòng vây (Ảnh: EPA)

15 giờ 12:

Theo trang tin The Guardian, cảnh sát và quân đội vẫn đang tiến hành bao vây bên ngoài tòa nhà Cakrawalla ở khu trung tâm Jakarta, nơi được cho là vẫn còn một số tay súng đang lẩn trốn và cố thủ.

Tuy nhiên, những hình ảnh ghi nhận bên ngoài tòa nhà cho thấy tình hình đã dịu bớt căng thẳng. Hiện đã ngớt tiếng súng tại khu vực.

(Nguồn: The Guardian)

13 giờ 41: Bốn nghi phạm bị cảnh sát bắn chết

Vẫn chưa xác định chắc chắn số nghi phạm tham gia vụ tấn công và liệu còn tay súng nào chạy trốn hay không. Cảnh sát cho hay họ đã bắn chết ít nhất bốn nghi phạm. Theo AP, cảnh sát đã sơ tán các thi thể trong vụ tấn công nhưng không rõ còn thi thể nào bị “bỏ sót” hay không.



Một số hình ảnh tại hiện trường (Nguồn: Telegraph)

13 giờ 32:

Nhiều vụ đánh bom xảy ra giữa thủ đô Jakarta không khiến nhiều người cho rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là kẻ đứng đằng sau vu việc. Tuy nhiên, ông Sutiyoso - người đứng đầu cơ quan tình báo Indonesia nhấn mạnh đến giờ vẫn chưa có bằng chứng cho thấy điều đó.

"Đây chắc chắn là do khủng bố nhưng không có dấu hiệu cho thấy là do IS" - ông Sutiyoso nói với Reuters.

Ruli Koestaman, 32, một nhân chứng có mặt tại một cuộc họp gần quán cafe Starbucks nói với AFP rằng vụ khủng bố xảy ra vào lúc 10 giờ 35 (11 giờ 35 giờ VN)

“sau đó tôi nghe một tiếng nổ lớn, nghe như xảy ra một trận động đất. Tất cả chúng tôi vội chạy xuống cầu thang. Chúng tôi lại nhìn thấy cầu thang của quán bị phá hủy. Tôi thấy một người đàn ông phương Tây bị thương ở tay. Một nhân viên Starbucks sau đó chạy ra ngoài với máu trên taii đang rỉ ra. Sau đó mọi người tụ tập lại và một tên khủng bố xuất hiện. Hắn cầm một khẩu súng và bắt đầu xả súng vào chúng tôi và mọi nơi trong quán cafe này”

Koestaman nói rằng kẻ tấn công này đã bắn một phóng viên có mặt tại hiện trường. Cảnh sát xuất hiện và bắn kẻ tấn công trong lúc người này đang nạp đạn, rồi xuất hiện thêm một vụ nổ nữa.

13 giờ 17:

Cảnh sát đã được huy động rất đông đến khu vực trung tâm mua sắm Sarinah, nơi được cho là vẫn còn ít nhất 6 phần tử khủng bố đang cố thủ. Hãng tin The Guardian ghi nhận, đã có nhiều xe thiết giáp được điều động đến hiện trường vụ tấn công.



Indonesia điều động cả xe thiết giáp đến địa điểm xảy ra vụ tấn công



Cảnh sát được huy động rất đông đến trước khu trung tâm mua sắm nơi các phần tử khủng bố còn đang cố thủ

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, tổng thống Indonesia ông Widodo đã chính thức gọi cuộc tấn công lần này là một "hành động khủng bố". Ông kêu gọi: "Chính phủ, đất nước và nhân dân sẽ không tỏ ra sợ hãi và thất bại trước những hành động khủng bố như thế này".

13 giờ 03:

Hãng tin Reuters ghi nhận một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại quán cà phê Starbucks, nơi bị đánh bom liều chết trước đó. Vụ nổ xảy ra ngay sau khi có thông tin gần 25 cảnh sát đặc nhiệm tiến vào bên trong tòa nhà để truy lùng các phần tử khủng bố.





Hiện chưa rõ về số phân các sĩ quan cảnh sát này sau vụ nổ. Tuy nhiên, theo tường thuật của hãng tin AP, ngay sau vụ nổ đã có nhưng sĩ quan và nhân viên trong trang phục toàn trắng, có thể là nhân viên y tế, lao vào bên trong tòa nhà.

12 giờ 56:

Hãng tin Telegraph cho biết, trong số 6 người xác nhận thiệt mạng có 3 dân thường và 3 sĩ quan cảnh sát. Hiện các lực lượng đặc nhiệm đang tiến hành bao vây một nhà hàng McDonnald tại tòa nhà Sarinah, nơi vẫn còn vang lên nhiều tiếng súng.

Cảnh sát cũng đang tiến hành truy lùng các phần tử khủng bố tại tòa nhà Cakrawala, gần địa điểm quán cà phê Starbucks bị đánh bom và các tòa nhà của Liên Hiệp Quốc tại Jakarta.



Thêm cảnh sát vũ trang được điều động đến hiện trường vụ khủng bố

Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã quyết định sẽ cắt ngắn chuyến viếng thăm thị trấn Cirebon trên đảo Java để quay về thủ đô. Ông cho biết đã yêu cầu lãnh đạo lực lượng cảnh sát quốc gia và bộ trưởng các vấn đề an ninh và chính trị mở chiến dịch truy lùng và bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ tấn công lần này.

Trong khi đó, tòa đại sứ quán Mỹ tại Indonesia cũng đã ra thông báo khẩn yêu cầu công dân nước này tránh xa các khu vực ở trung tâm thủ đô Jakarta.

12 giờ 39:

Theo phía cảnh sát Indonesia, vụ tấn công làn này được thực hiện bởi các phần tử phiến quân Hồi giáo cực đoan, có khả năng có liên hệ với IS. Theo ước tính mới nhất, vụ tấn công bằng bom và súng lần này đã làm thiệt mạng ít nhất là 6 người.









Truyền thông Indonesia cho biết có ít nhất 6 quả bom phát nổ trong khu vực. Trước đó nhiều trang tin nghi ngờ chỉ là lựu đạn phát nổ chứ không phải là đánh bom. Hãng tin Reuters ghi nhận có 2 địa điểm bị đánh bom là quán cà phê Starbucks và đồn cảnh sát.

Trả lời kênh truyền hình Metro TV, cảnh sát Indonesia cũng cho biết có khoảng 14 tay súng tham gia vào vụ tấn công làm rung chuyển thành phố Jakarta lần này.

12 giờ 24:

Theo hãng tin The Guardian, hiện có ít nhất sáu đối tượng vẫn còn đang cố thủ bên trong tòa nhà Skyline, nơi có quán cà phê Starbucks bị tấn công bởi ba đối tượng đánh bom cảm tử. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người thiệt mạng bên trong quán cà phê bị đánh bom.







Cảnh sát bao vây khu vực có các đối tượng tình nghi. (Ảnh: Twitter)

12 giờ 21:

Cảnh sát Indonesia xác nhận hiện có ít nhất bốn người đã thiệt mạng sau liên tiếp bảy vụ nổ vừa qua. Phía Indonesia cũng tiết lộ từng nhận được lời đe dọa từ IS hồi tháng 12 vừa qua, báo trước sẽ có "một vụ việc làm chấn động truyền thông quốc tế".



Cảnh sát đang tiến hành đấu súng, vây bắt các đối tượng tình nghi. (Ảnh: AFP)



Cảnh sát cố phong tỏa khu vực



các tuyến đường đều đã bị phong tỏa

12 giờ 15:

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia ông Anton Charliyan xác nhận đây là một vụ đánh bom. Ông cũng cảnh báo người dân tránh xa khu vực này. Phía cảnh sát lo sợ có thể còn có nhiều quả bom khác chưa phát nổ.



Cảnh sát đấu súng với nghi phạm



Người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc

Theo hãng tin AFP, có ít nhất ba thi thể được nhìn thấy trên đường phố. Các tuyến đường trong khu vực này hiện đều đã bị cảnh sát phong tỏa. Còn theo hãng Reuters ghi nhận, hiện cảnh sát vẫn đang đấu súng với các nghi phạm.

Đã có một vụ nổ phát ra từ một quán cà phê Starbucks trong khu vực. Reuters cũng ghi nhận các cảnh sát đặc nhiệm đang tiến vào tòa nhà.