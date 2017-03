Cuối cùng John Kerry đã thành công!

Ngày 20-7, trả lời đài phát thanh Israel, Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Yuval Steinitz cho biết Israel đã nhất trí trả tự do cho các tù nhân Palestine. Ông không nêu rõ số lượng tù nhân được trả tự do là bao nhiêu và chỉ nói sẽ có nhiều đợt trả tự do, trong đó có nhiều tù nhân quan trọng bị giam cả chục năm nay.