Cuối tháng 2, Mỹ-Hàn tập trận

Cuộc tập trận mang tên Giải pháp then chốt và Đại bàng non (Key Resolve and Foal Eagle) kéo dài từ ngày 28-2 đến 10-3 với 12.800 lính Mỹ và 200.000 lính Hàn Quốc tham gia.

Mục tiêu gồm phối hợp xử lý khủng hoảng nếu xảy ra bất ổn ở CHDCND Triều Tiên, can thiệp và dập tắt khiêu khích, thực hiện các chiến dịch phòng thủ. Lần đầu tiên trong tập trận có mục huấn luyện tìm và diệt vũ khí hủy diệt hàng loạt của CHDCND Triều Tiên.

Cùng ngày, hãng tin KCNA (CHDCND Triều Tiên) cho biết hôm 14-2, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã đến chào và gửi quà mừng của các lãnh đạo Trung Quốc cho Chủ tịch Kim Jong-il nhân dịp sinh nhật 70 tuổi (ngày 16-2). Ông Trụ cũng tán thành Chủ tịch Kim Jong-il chọn con trai Kim Jong-un làm người kế vị. Ông Trụ có mặt ở CHDCND Triều Tiên từ ngày 13-2 để thảo luận với người đồng cấp của CHDCND Triều Tiên Ju Sang-song về vấn đề an ninh ở biên giới hai nước, nhất là nạn vượt biên của người dân CHDCND Triều Tiên.

ĐỨC LONG - ĐÌNH PHONG (Theo Yonhap, Chosun Ilbo, AFP, Reuters)