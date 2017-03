Cướp biển kiếm thêm 3,7 triệu USD

Theo Diệu Minh ( VNE)



Hải tặc hôm qua cho biết, chủ tàu MV Ariana đã trả 3,7 triệu USD để con tàu được phóng thích. Con tàu cùng 24 thủy thủ bị bắt khi đang đi trên vùng biển Seychelles vào ngày 2/5. Không một thủy thủ nào bị thương."MV Ariana sẽ được đi khỏi trong vài giờ nữa", một tên cướp xưng là Abdinor nói với Reuters.Một tên cướp khác, tên là Abdullahi Mohamoud, nói với AFP rằng, chúng đã nhận được tiền chuộc."Sau những cuộc đàm phán nghiêm túc trong 4 ngày qua, con tàu Ariana đã được thả với 3,7 triệu USD tiền chuộc", Abdullahi Mohamoud nói.Tuy nhiên, chủ tàu bác bỏ tin này. "Lời tuyên bố của hải tặc hoàn toàn là dối trá", Spyros Minas, Giám đốc công ty All Ocean Shipping tại Athens, nói với AFP."Để giải cứu con tàu chúng tôi hoàn toàn có thể giao tiền, nhưng chúng tôi chưa nộp bất cứ một thứ nào cả. Và nếu đoàn thủy thủ đã được tự do, chúng tôi đã phải được liên lạc với thuyền trưởng".Con tàu Ariana mang theo 35.000 tấn đậu nành đang đi từ Trung Đông tới Brazil thì bị bắt. Nó thuộc về công ty All Ocean Shipping của Hy Lạp và hiện do hãng Seven Seas Maritime ở London, Anh, quản lý.