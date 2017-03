Cướp biển Somalia gây thiệt hại 6,9 tỉ USD

Trong số này, các hãng tàu gánh chịu khoảng 80% thiệt hại.

Ví dụ các hãng tàu phải chi thêm 2,7 tỉ USD chi phí nhiên liệu để tăng tốc tàu khi đi qua vịnh Aden để tránh cướp biển, 1,16 tỉ USD để trang bị thiết bị an ninh và nhân sự an ninh trên tàu. Phân nửa số tàu qua lại vịnh Aden đều trang bị nhân viên an ninh, tăng 25% so với năm 2010.

Các chính phủ đã chi 1,27 tỉ USD cho hoạt động quân sự chống cướp biển. Tiền chuộc bình quân cho mỗi vụ cướp tàu trong năm 2011 từ 4 triệu USD năm 2010 lên 5 triệu USD vào năm ngoái (25%).

LÊ LINH (Theo Reuters)