Cựu cảnh sát tố ông Duterte chỉ đạo 'Biệt đội tử thần'

Theo hãng tin Sputnik, ông Arturo Lascañas (56 tuổi), sĩ quan cảnh sát đã về hưu của TP Davao, ngày 20-2 thú nhận ông là chỉ huy của "Biệt đội tử thần" TP Davao (DDS). Theo ông Lascanas, DDS là nhóm do ông Duterte khi đó còn là thị trưởng cho thành lập để săn đuổi những kẻ buôn ma túy và tội phạm nhưng sau đã phát triển thành một biệt đội loại bỏ các đối thủ chính trị, theo The New York Times.

Trước đó, một người tên Edgar Matobato đã lên tiếng xác nhận về sự tồn tại của DDS. Theo đó, ông Lascanas được Matobato mô tả là “cảnh sát quyền lực nhất ở TP Davao” trong lời khai hồi tháng 10-2016, theo trang tin Business Insider. Ông tiết lộ rằng "Biệt đội tử thần" là có thật và do các thành viên lực lượng cánh sát điều hành. “Công việc của chúng tôi là tiêu diệt tội phạm buôn bán ma túy, hiếp dâm, cướp giật” - Matobato khai.

Tuy nhiên, trả lời vào năm 2016, ông Lascanas lại khẳng định rằng ông Matobato bịa chuyện và các cáo buộc về DDS chỉ do “truyền thông thổi phồng”. Chính vì lời khẳng định này, những gì mà ông Lascanas trình bày tại buổi họp báo ngày 20-2 của Thượng viện Philippines, do Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV tổ chức, đã khiến mọi người bất ngờ. Không những đột nhiên thừa nhận Matobato có dính líu đến DDS, viên cựu sĩ quan cảnh sát còn khẳng định bản thân mình từng nắm vị trí chỉ huy trong biệt đội này.



Arturo Lascañas, 56 tuổi, sĩ quan cảnh sát về hưu trong buổi họp báo hôm 20-2. Ảnh: AP

“Chúng tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ ám sát khi lần đầu ông Duterte làm thị trưởng TP Davao. Những người mà chúng tôi nhắm tới là tội phạm và những kẻ buôn ma túy. Chúng tôi chỉ hành động theo mật lệnh duy nhất từ ông Duterte” - ông Lascanas khẳng định.



Theo ông Lascanas, các thành viên của DDS thường được trả 400 USD-2.000 USD cho các phi vụ, “tùy vào từng mục tiêu”.

Ông Lascanas còn tố cáo nhà lãnh đạo Philippines từng là người giật giây, đứng đằng sau vụ sát hại phóng viên truyền hình Jun Pala có quan điểm chống lại mình. Ông Lascanas cho biết đã đồng ý nhận thực hiện vụ sát hại này với số tiền thưởng là gần 60.000 USD. Sau khi vụ việc thành công, ông đã đem số tiền này cùng chia cho những người đã giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. Ông Lascanas khẳng định sau đó còn được thưởng thêm gần 20.000 USD.

Viên cảnh sát về hưu còn tiết lộ ông có tham gia bàn tính chuyện sát hại một chức sắc tôn giáo tên Jun Barsabal hồi năm 1993. Sự việc này sát thủ Matobato cũng đã thừa nhận hồi tháng 10-2016. Ông Matobato nói rằng kế hoạch được lập mưu bởi năm thị trưởng, trong đó có ông Duterte.

Martin Andanar - Thư ký truyền thông của Tổng thống Duterte đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này. Ông Andanar gọi vụ việc này là “một hành động phá hoại” nhằm làm chệch hướng các cải cách của tổng thống.

“Cuộc họp báo về lời tự thú của ông Arthur Lascanas là một phần của âm mưu chính trị nhằm phá hoại Tổng thống Duterte và lật đổ chính quyền” - ông Andanar chỉ trích vụ việc. Ông Andanar cũng không đưa ra phản hồi chi tiết đối với các cáo buộc của ông Lascanas.