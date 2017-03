Cựu đối thủ của Donald Trump 'lật kèo', không bày tỏ ủng hộ

Phát biểu tại ngày đại hội thứ ba của đảng Cộng hòa tại Cleveland (Mỹ), nghị sĩ Ted Cruz, người về thứ hai sau ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của đảng đã không ủng hộ tư cách đề cử của ông Trump và đề nghị cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống theo lương tâm.



Trong 20 phút phát biểu, ông Cruz chỉ nhắc tới tên Trump đúng một lần trong câu chúc mừng ông Trump nhận đề cử của đảng Cộng hòa, theo hãng tin CNN (Mỹ). “Tôi chúc mừng Donald Trump vì chiến thắng được đề cử tối qua. Và như các bạn, tôi muốn nhìn thấy các nguyên tắc của đảng chúng ta thắng thế tại cuộc bầu cử tháng 11 tới.”



Ông Ted Cruz phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa, đề nghị cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống theo lương tâm. Ảnh: AP



Ông Cruz nêu ra các tiêu chuẩn cho tổng thống mới: Thống nhất người dân bằng những giá trị chung, dùng yêu thương chiến thắng thù ghét, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ bỏ phiếu theo lương tâm.

“Mọi người đang nghe lời phát biểu này đừng ngồi nhà vào kỳ bầu cử tháng 11 tới. Hãy đứng lên, cất tiếng nói và bỏ phiếu cho lương tâm, bỏ phiếu cho những ứng cử viên mà bạn tin tưởng sẽ bảo vệ sự tự do của bạn và sẽ trung thành với hiến pháp.”



“Chúng ta chiến đấu không phải vì một ứng viên hay một chiến dịch đặc biệt nào, mà là cho thế hệ kế tiếp. Chúng ta nỗ lực hết sức vì tương lai và đất nước chúng ta.”

Tạp chí Time (Mỹ) nhận định ông Cruz rõ ràng đang nhìn xa hơn cuộc bầu cử tổng thống 2016, nói rõ hơn là đang hướng về cuộc bầu cử tổng thống 2020.



Bộ đôi đề cử Donald Trump (trái) và phó tướng Mike Pence. Ảnh: AP



Thái độ và lời phát biểu của ông Cruz đã xói sâu vào sự chia rẽ của đảng Cộng hòa khi khiến thành phần ủng hộ Trump tại hội trường la to phản đối, la to nhất là nhóm đại biểu bang New York, bang nhà ông Trump.

“Tôi hiểu được sự hăng hái từ phái đoàn đại biểu New York”, ông Cruz tiếp tục nói trong lúc người ủng hộ Trump tiếp tục la ó. Về phần mình, sau khi ông Cruz phát biểu xong, ông Trump mỉm cười và giơ tay làm biểu tượng chiến thắng.