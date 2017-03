Cựu Giám đốc NSA bán bí mật kiếm tiền?

Nhà báo Mỹ Jason Leopold tố giác cựu Giám đốc NSA, Trung tướng Keith Alexander nhận được hàng tháng 1 triệu USD.



NSA đã bị kiện ra tòa vì từ chối thiết lộ thông tin tài chính của cựu Giám đốc NSA Keith Alexander.

Tướng Keith Alexander (REUTERS/ Jason Reed)

Nhà báo Mỹ Jason Leopold, người đã tiến hành cuộc điều tra riêng, nói rằng, ông Keith Alexander nhận được 1 triệu USD/tháng về công việc tư vấn trong lĩnh vực an toàn thông tin.



Trước đó, hạ nghị sĩ Cộng hào, Alan Grayson đã viết thư gửi Chủ tịch Hội Công nghiệp giấy tờ có giá và thị trường tài chính (SIFMA) Kenneth Bentsen, trong đó lưu ý Hội này về khả năng cựu Giám đốc NSA Keith Alexander tiết lộ thông tin mật.



“Việc tiết lộ hay sử dụng trái phép thông tin mật nhằm thu lợi, như ngài Alexander biết rõ, là một tội hình sự”, ông Alan Grayson viết trong thư.



Jason Leopold trước đó đã gửi đơn kiện tình báo Mỹ. Viện dẫn Luật về tự do thông tin của Mỹ, năm 2013, nhà báo này đã yêu cầu cung cấp bản tóm tắt dài 300 trang của báo cáo mật do một ủy ban của Thượng viện Mỹ soạn thảo về chương trình giam giữ và thẩm vấn hiện không còn tiến hành của CIA.



Tháng 1/2014, các đại diện bên bào chữa của chính quyền Mỹ đã yêu cầu tòa án liên bang hạt Columbia bác đơn kiện của nhà báo này. Họ nói rằng, Luật tự do thông tin của Mỹ không có hiệu lực trong trường hợp này vì theo các điều của nó, CIA bắt buộc phải tiết lộ thông tin của mình, trong khi yêu cầu bên nguyên là đòi cung cấp tài liệu của ủy ban Thượng viện.

Theo Vietnamdefence