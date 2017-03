Cựu hoa hậu Phần Lan tố từng bị Trump sàm sỡ

Ninni Laaksonen, cựu hoa hậu Phần Lan tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ilta-Sanomat (Phần Lan) ngày 27-10 cho biết cô từng bị ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump “sờ mông” trước buổi ghi hình chương trình The Late Show do David Letterman dẫn tại một studio ở New York (Mỹ) cách đây 10 năm.



Cựu hoa hậu Phần Lan lên tiếng cáo buộc từng bị ông Trump sàm sỡ.

Người đẹp nay đã 30 tuổi cho biết ông Trump đã sờ soạng cô khi hai người đứng chụp ảnh bên ngoài tòa nhà nơi chương trình được quay. Cả Laaksonen và ông Trump đều xuất hiện trong một chương trình truyền hình vào tháng 7-2006.



“Trump đứng cạnh tôi. Đột nhiên, ông ấy sờ mông tôi” - Laaksonen nói với tờ Ilta-Sanomat. “Ông ấy thật sự đã sờ mông tôi. Tôi cho là không có ai nhìn thấy nhưng lúc đó tôi lúng túng và nghĩ: “Chuyện gì đang diễn ra thế này”.



Hoa hậu Phần Lan cùng thí sinh các nước Úc, Colombia, Puerto Rico chụp ảnh cùng ông Donald Trump.

Cựu hoa hậu Phần Lan Ninni Laaksonen cho biết trước khi bị Trump quấy rối, có người từng bảo cô rằng Trump nói cô rất hấp dẫn với ông ấy vì cô nhìn giống Melania, người vợ ông mới lấy trước đó một năm. Laaksonen nói rằng cô muốn “buồn nôn” khi nghe điều đó.



Trước đó, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump từng bị 11 phụ nữ khác cáo buộc quấy rối tình dục. Ông Trump một mực phủ nhận mặc dù truyền thông công bố nhiều bằng chứng về hành vi của ông.

“Đừng phí thời gian nữa. Những câu chuyện này đều được thêu dệt. Chúng hoàn toàn là sự bịa đặt”.