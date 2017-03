Cựu hoa hậu Venezuela bị cướp bắn chết

Monica Spear Mootz, 29 tuổi đang cư trú ở Miami (Mỹ) là diễn viên kênh truyền hình Telemundo bằng tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ. Chồng cũ là nhà doanh nghiệp người Anh Thomas Henry Berry, 39 tuổi. Năm ngoái hai người đã ly hôn nhưng vẫn giữ quan hệ thân thiết.





Theo đài truyền hình CNN, khoảng 22 giờ 30 hôm đó, xe bị hỏng trên đường họ đi nghỉ tết dương lịch về quê. Trong khi họ chờ xe cứu hộ, bọn cướp xông tới định cướp xe. Monica Spear Mootz bị trúng đạn ở chân và tay phải. Chồng cũ bị bắn ba phát đạn vào ngực. Con gái Maya năm tuổi của họ bị trúng đạn ở chân và đã được cấp cứu.

Tổng thống Nicolas Maduro nhận định đây là một vụ thảm sát và cam kết sẽ chấm dứt bạo lực. Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez thông báo năm nghi can đã bị bắt giữ. Ngày 8-1, chính phủ đã tổ chức họp với các thị trưởng và thống đốc để thảo luận kế hoạch khẩn cấp phòng, chống tội phạm. Năm rồi, cô Monica Spear Mootz đã giải thích cô phải rời Venezuela vì lý do Venezuela mất an ninh.

H.DUY