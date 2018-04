Cựu tổng thống Brazil chấp nhận lệnh bắt giữ

Ông Lula da Silva bị tòa án Brazil tuyên mức án 10 năm tù vào năm 2017 với cáo buộc nhận hối lộ gần 1,1 triệu USD từ công ty xây dựng OAS. Các công tố viên cho biết đây là khoản tiền được dùng để tân trang căn biệt thự ven biển của ông, đổi lại OAS được ủng hộ thắng thầu các dự án của tập đoàn dầu khí Petrobras. Tháng 1-2018, tòa phúc thẩm giữ nguyên cáo trạng và tăng mức án lên 12 năm tù. vụ án của ông Lula gây tranh cãi là vì diễn tiến quá nhanh so với các vụ khác trong đại án tham nhũng. Nhiều chính trị gia đối lập dính cáo buộc nghiêm trọng hơn vẫn được tự do. Đương kim Tổng thống Michel Temer cũng thoát được hai cáo buộc tham nhũng vào năm 2017 do có sự ủng hộ tại Quốc hội. __________________________ “Tôi sẽ chứng minh mình vô tội. Những kẻ mạnh có thể giết chết một, hai hay 100 đóa hoa hồng. Nhưng họ sẽ không thể ngăn cản được mùa xuân” - ông Luiz Inácio Lula da Silva, cựu Tổng thống Brazil, phát biểu trước đám đông những người ủng hộ vào ngày 7-4 (giờ địa phương) trước khi chấp nhận nộp mình cho cơ quan chức năng để thực hiện án tù với tội danh tham nhũng.