Cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Boutros Boutros-Ghali qua đời

Theo cơ quan thông tấn quốc gia Ai Cập, ông từ trần tại BV Cairo vào thứ Ba ngày 16-2. Tin ông qua đời đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xác nhận vào chiều hôm đó.



Đại sứ của Liên Hiệp Quốc tại Venenzuela, Rafael Ramirez, chủ tịch tại nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông báo tin này ngay khi bắt đầu cuộc họp về khủng hoảng nhân đạo tại Yemen và yêu cầu 15 thành viên của buổi họp đứng lên để có một phút mặc niệm tưởng nhớ đến cựu tổng thư ký quá cố.

Boutros-Ghali sinh năm 1922 tại Ai Cập trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc; cụ nội của ông từng là bộ trưởng Ai cập. Ông tốt nghiệp Trường ĐH Cairo vào năm 1946 và tiếp tục theo học Trường Sorbonne tại Pháp và ĐH Columbia tại New York.

Ông bắt đầu sự nghiệp với cương vị giáo sư luật quốc tế tại Cairo trước khi được bổ nhiệm vào vị trí phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau đó, ông trở thành vị tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thứ 6, giữ chức vụ từ tháng 1-1992 đến tháng 12-1996. Ông là người Ả Rập đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của Liên Hiệp Quốc.



Boutros Boutros-Ghali, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vừa mới qua đời, hưởng thọ 93 tuổi.

Boutros-Ghali giữ vị trí tổng thư ký trong thời kỳ hỗn loạn hậu Chiến tranh Lạnh, sau khi liên bang Xô-Viết sụp đổ và trong giai đoạn khủng hoảng châu Phi, Trung Đông và Nam Tư cũ.

Trong vai trò tổng thư ký, Bourtros-Ghali đã tổ chức hoạt động cứu trợ quy mô lớn tại Somalia trong giai đoạn nạn đói hoành hành. Ông bị chỉ trích khi Liên Hiệp Quốc không đưa ra những can thiệp thỏa đáng đối với nạn diệt chủng Rwanda vào năm 1994 và do không thúc đẩy Liên Hiệp Quốc can thiệp sâu hơn vào việc chấm dứt nội chiến tại Angola trong thập niên 90.

Boutros-Ghali được tưởng nhớ vì sự đấu tranh chống lại định kiến bảo thủ và tinh thần dám đương đầu với những kẻ phản đối. Ông từng chia sẻ với Reuters rằng: “Tôi đã quen với việc tranh luận cùng những kẻ cực đoan tại Ai Cập rồi”.