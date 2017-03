Đã bắt được nghi phạm chặt xác bé gái 6 tuổi

Thi thể của bé gái được tìm thấy ở gần nơi ở tại Kobe, miền Tây nước này, sau nỗ lực tìm kiếm trong suốt gần hai tuần kể từ khi thông báo mất tích.



Cảnh sát cho biết đã tìm thấy đầu và các bộ phận cơ thể khác của bé Mirei Ikuta, học sinh tiểu học, đựng trong các túi nhựa vứt trong một bụi cây cách nhà cô bé 100m về phía Đông thuộc phường Nagata.



Nghi phạm hiện đang thất nghiệp Yasuhiro Kimino sống gần nơi tìm thấy các bọc đựng thi thể trên. Người này đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại và phi tang thi thể nạn nhân vào thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ ngày 11-23/9, quãng thời gian bé Mirei mất tích.



Cảnh sát cũng tìm thấy một thẻ đăng ký phòng khám của Kimino bên trong các bọc nilon này cũng như các đầu lọc thuốc lá được xác nhận có DNA trùng khớp với nghi can.



Cơ quan điều tra cho biết cho đến nay, nghi can vẫn được hưởng quyền giữ im lặng về cáo buộc kể trên. Ngày 24/9, gia đình cô bé ra tuyên bố: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để chấp nhận sự thật là con gái chúng tôi đã mất."



Các nguồn tin điều tra cho biết đoạn video an ninh ở Nagata cho thấy Kimino đi bộ đằng sau bé Mirei ở một khoảng cách ngắn trước khi cô bé mất tích vào chiều 11/9. Hành vi đáng ngờ của nghi phạm buộc các điều tra viên phải khám nhà của ông ta 5 ngày sau đó nhưng không tìm thấy bé gái. Ngày 24/9, cảnh sát đã tìm thấy thứ gì đó giống như các mảnh thi thể ở trong một bụi rậm gần đó và đang xác định xem đó có phải là thi thể của nạn nhân đã mất tích hay không.



Theo cảnh sát Kobe, Mirei rời trường khoảng 2 giờ 45 hôm 11/9, ghé qua nhà bà ngoại, sống ở gần đó, và để lại cặp sách ở đó. Lần cuối cùng người ta nhìn cô bé đi dạo một mình theo hướng phía Nam từ một công viên cách nhà 600m vào hồi 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày.



Mẹ cô bé đã thông báo mất tích với cảnh sát vào tối 11/9 và lực lượng cảnh sát đã huy động 2.500 người để rà soát khu vực lân cận quanh nơi ở của Mirei.



Tuy nhiên, cảnh sát thừa nhận là họ đã không tìm kiếm ở khu vực cụ thể nơi tìm thấy thi thể của Mirei. Một sĩ quan cảnh sát tuần tra đã tìm thấy những cái túi trên sau khi dừng lại ở gần đó hôm 23/9. Vị trí phát hiện thi thể nằm ở đoạn giữa trường tiểu học và nhà của cô bé. Người dân cho biết khu vực trên khá vắng vẻ ngay cả vào ban ngày.



Ngày 23/9, tổng cộng có 6 túi nhựa chưa thi thể và trong đó một túi đựng váy và đôi dép xăng đan được xác định là trang phục và Mirei mặc trước khi mất tích. Một số phần thi thể khác của cô bé hiện vẫn còn mất tích.



Nghi phạm Kimino, từng làm việc cho Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) trong vòng hai năm cách đây khoảng 20 năm, sống trong một khu nhà cách bụi rậm trên 30m và cách nhà Mirei khoảng 100m.



Nghi phạm đã chuyển đến sống ở đây khoảng 1-2 năm trước và gần đây có một số tranh cãi với láng giềng phàn nàn về tiếng ồn phát ra từ căn hộ của ông ta. Theo người dân ở đây, nghi phạm cũng từng gặp rắc rối với cảnh sát.



Hội đồng giáo dục thành phố cho biết sẽ cử các ủy viên xuống trường nơi Mirei theo học để giúp đỡ các em học sinh bị tác động bởi vụ việc trên./.