Đã có gần 10.000 ca nhiễm Ebola

Liberia có số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất với 4.665 ca nhiễm và 2.705 ca tử vong. Kế đến là Sierra Leone với 3.706 ca nhiễm và 1.259 ca tử vong. Guinea có 1.540 ca nhiễm và 904 ca tử vong.

WHO nhận định số ca tử vong thực tế có thể cao gấp ba lần, tức gần 15.000 người chết. Về số người nhiễm, WHO đánh giá so với con số công bố nêu trên thì phải tăng thêm 2,5 lần ở Liberia, hai lần ở Sierra Leone và 1,5 lần ở Guinea. Tỉ lệ tử vong ở ba nước này là 70%. WHO cho biết tại ba nước kể trên, các cơ sở y tế đều thiếu giường trầm trọng và hỗ trợ quốc tế vẫn chưa đủ.

Kiểm tra y tế tại sân bay Mỹ. Ảnh: AP

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử và các năng lượng thay thế của Pháp thông báo đã chế tạo được dụng cụ chẩn đoán Ebola chỉ trong 15 phút. Dụng cụ mang tên Ebola eZYSCREEN có hình dạng giống que thử thai có thể chẩn đoán từ một giọt máu, huyết tương hay nước tiểu. Cách chẩn đoán hiện nay dựa trên phân tích di truyền virus phải cần máy móc tinh vi, chỉ làm được trong phòng xét nghiệm với thời gian đến 150 phút.

Nhóm nghiên cứu của cơ quan nêu trên ở Marcoule (miền Nam nước Pháp) bắt đầu nghiên cứu dụng cụ chẩn đoán Ebola eZYSCREEN từ giữa tháng 8. Đến tháng 10, phòng thí nghiệm an toàn sinh học cao Jean Mérieux ở Lyon đã phê duyệt dụng cụ này. Giai đoạn kế tiếp là thẩm định thực tế, sản xuất công nghiệp (Công ty Vedalab của Pháp phụ trách) và đưa ra thị trường.

Tại Tây Ban Nha, Reuters đưa tin ngày 22-10, BV Carlos III ở Madrid thông báo căn cứ quy chuẩn về điều trị Ebola của WHO thì nữ hộ lý Teresa Romero 44 tuổi (ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài Tây Phi) đã khỏi bệnh. Sau bốn lần xét nghiệm, trong máu bệnh nhân không còn virus Ebola nữa.

D.THẢO