Đã có nhiều phi công tự sát kéo cả máy bay chết chung

Các vụ phi công tự sát trước đây Trang web An toàn Hàng không đã công bố một danh sách các sự cố gần đây trong đó tai nạn máy bay chở khách đã được gây ra bởi phi công tự sát. Dưới đây là ba trong số những sự cố chính bị nghi ngờ xảy ra do phi công tự sát: 21/9/1994 - 44 người chết Một chiếc máy bay của hãng hàng không Hoàng gia Maroc mang số hiệu ATR-42 đã bị rơi ở vùng núi Atlas ngay sau khi cất cánh từ Agadir, Ma-rốc. Vụ tai nạn bị nghi ngờ do phi cơ trưởng ngắt kết nối máy lái tự động và cố tình lao đầu máy bay xuống mặt đất. 19/12/1997 – 104 người chết Một chiến Boeing 737 của hãng hàng không Silk Air Flight 185, đang trên đường từ Jakarta, Indonesia đến Singapore, đã bị rơi ở Indonesia. Nhà chức trách Indonesia đã không thể xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. NTSB Mỹ cho rằng đội trưởng có thể đã tự sát bằng cách tắt cả máy ghi âm chuyến bay và cố ý đưa các máy bay Boeing 737 rơi xuống biển. Trong năm 1997, phi cơ trưởng đã phải trải qua nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt trong 6 tháng gần nhất. Cũng tại thời điểm xảy ra tai nạn phi cơ trưởng đang gặp khó khắn về tài chính, điều này gây tranh cãi giữa các nhà điều tra Indonesia. 31/10/ 1999 – 217 người chết Máy bay Boeing 767 của Ai Cập, đã rơi tự do sau 30 phút khởi hành từ New York-JFK Airport. Sự việc này xảy ra sau khi phi cơ trưởng rời buồng lái. Trong cuộc điều tra có ý kiến cho rằng vụ tai nạn là do một hành động cố ý của nhân viên cứu trợ. Tuy nhiên, không có bằng chứng thuyết phục.