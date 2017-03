Đã xác định người giao bom cho nghi can áo vàng

Yusufu Mieraili khai ông chủ của hắn đã thuê hắn đi tìm mua hóa chất trong các cửa hàng ở quận Min Buri (Bangkok). Sau đó, hắn đã chế tạo bom tại căn hộ thuê trong chung cư ở quận Nong Chok (Bangkok).

Sau khi làm xong bom, ngày 17-8 hắn đi đến ga Hua Lamphong (ga tàu hỏa trung tâm ở Bangkok) và giao bom cho nghi can mặc áo vàng (đang bị truy nã). Trong ngày 17-8, nghi can áo vàng đã bỏ ba lô cạnh đền Erawan rồi bỏ đi. Ít lâu sau bom nổ. Yusufu Mieraili khai trước đó chưa từng tiếp xúc với nghi can áo vàng.

Lời khai của Yusufu Mieraili trùng khớp với hình ảnh từ máy ghi hình thu được tại quận Min Buri lúc hắn mua hóa chất vào ngày 21-7 và ngày 12-8. Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ quốc tịch của nghi can Yusufu Mieraili. Hắn cũng chưa khai rõ về ông chủ như thế nào. Cảnh sát cho biết đã phát thêm hai lệnh bắt giữ mới liên quan đến vụ đánh bom. Như vậy tổng số nghi can bị truy nã đã lên đến 11 người.

D.THẢO