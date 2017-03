Đặc nhiệm Nga tiêu diệt trùm khủng bố IS vùng Caucasus

Kênh truyền hình RT (Nga) đưa tin bọn chúng tập trung trong một căn nhà gần Makhachkala, thủ phủ Dagestan. Lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục An ninh Liên bang và Bộ Nội vụ Nga bao vây, kêu gọi đầu hàng nhưng chúng kháng cự. Nhiều vũ khí, đạn dược và chất nổ được tìm thấy trong nhà.

Rustam Aselderov (còn được gọi là Abu Muhammad al-Qadari) gia nhập khủng bố từ năm 2007. Năm năm sau hắn cầm đầu nhóm khủng bố Imarat Kavkaz (Tiểu vương quốc Caucasus). Đến năm 2014 hắn tuyên thệ trung thành với IS và được IS chỉ định cầm đầu IS trong khu vực.





Rustam Aselderov đã tham gia tổ chức hai vụ đánh bom xe cùng lúc ở Dagestan hồi tháng 5-2012 làm 40 người chết, 120 người bị thương; tổ chức vụ đánh bom trên tàu điện và xe buýt điện hồi tháng 12-2013 ở Volgograd (Nga) làm 34 người chết. Hắn cũng đã tổ chức vụ tấn công hụt do hai phụ nữ đánh bom tự sát định thực hiện ở quảng trường Đỏ tại Moscow trong giao thừa năm 2010.

Tháng 7-2015, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với phần tử khủng bố nước ngoài Rustam Aselderov. Hồi tháng 10, Nga đã treo thưởng 5 triệu rúp (78.000 USD) cho người cung cấp thông tin về tên này.