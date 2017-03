Đặc nhiệm Ukraine tấn công miền Đông

Vẫn giữ luận điệu tình hình bất ổn tại Ukraine là do Nga xúi bẩy, ngày 12-4 (giờ địa phương), người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ tuyên bố chiến dịch phối hợp ở miền Đông Ukraine do các phần tử ly khai thân Nga tiến hành; chiến dịch dường như có Nga ủng hộ nhằm kích động bạo lực và phá hoại Ukraine. Người phát ngôn kêu gọi Nga ngừng gây mất ổn định ở Ukraine và không can thiệp quân sự vào Ukraine. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đưa ra lời kêu gọi tương tự. Ông ghi nhận tình hình xảy ra ở miền Đông Ukraine giống ở Crimea.