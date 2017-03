Đặc vụ CIA tấn công bảo vệ Nga tại Đại sứ quán Mỹ?

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ sử dụng phương tiện truyền thông nước mình để lan truyền thông tin sai lệch về Nga, bác bỏ bài báo trên tờ Washington Post rằng lực lượng an ninh Nga "đánh" một "nhà ngoại giao Mỹ". Nhưng thực sự một điệp viên của Mỹ đã tấn công một nhân viên bảo vệ Nga.



"Bộ Ngoại giao và các lực lượng an ninh Mỹ đã sử dụng tờ Washington Post để lan truyền thông tin sai lệch và nói dối trắng trợn về "vụ quấy rối" của "các nhà ngoại giao Mỹ ở Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời về tin tức an ninh Nga đánh nhà ngoại giao Mỹ do báo Mỹ đăng tải.

Phát ngôn viên Nga Zakharova cho biết tin tức Mỹ đăng tải hoàn toàn là bịa đặt. Tờ Washington Post ngày 29-6 đã đưa tin một "bảo vệ của Cơ quan an ninh liên bang Nga đứng trực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã tấn công và đánh một nhà ngoại giao Mỹ khi người này cố gắng đi vào tòa nhà".

Phát ngôn viên của Bộ giải thích rằng trên thực tế, người Mỹ này đã tấn công nhân viên bảo vệ Nga làm việc bên ngoài Đại sứ quán Mỹ khi nhân viên muốn kiểm tra ID của người này.

"Tối 6-6, một xe taxi đã ngừng tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Một người đàn ông đội nón ra khỏi xe và chạy nhanh vào tòa nhà. Nhân viên bảo vệ đang trực tại cổng muốn kiểm tra ID của người đàn ông đáng ngờ này để đảm bảo không gây ra bất cứ mối nguy hiểm cho đại sứ quán" Zakharova trả lời phóng viên tại cuộc họp báo ngày 30-6.



Cờ Mỹ tại tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Ảnh: REUTERS

"Người đàn ông chẳng những không xuất trình giấy tờ tùy thân mà còn dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mặt nhân viên bảo vệ, sau đó xô bảo vệ ra và chạy vào đại sứ quán", bà Zakharova cho biết thêm, nhấn mạnh rằng tin tức của tờ Washington Post "không chỉ làm sai lệch thông tin mà còn trái ngược hoàn toàn với thực tế."



Bà cũng nhấn mạnh rằng vụ tấn công này đã được các camera CCTV ghi lại và đã gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ "từ lâu" rồi. Bộ Ngoại giao Nga cũng gửi lời phản đối về vụ việc.

Tin tức sau đó cho biết người đàn ông đã tấn công nhân viên bảo vệ là một đặc vụ CIA, làm việc tại Nga dưới vỏ bọc ngoại giao. Đêm xảy ra vụ việc đặc vụ này vừa trở về từ một nhiệm vụ. Phát ngôn viên nhấn mạnh thêm rằng đặc vụ này dường như đã né tránh việc kiểm tra giấy tờ.



Báo chí phương Tây trước đó đăng thông tin cảnh sát Nga đánh đập một nhà ngoại giao Mỹ khi người này muốn đi vào đại sứ quán. Ảnh: Reuters

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đã yêu cầu Nga đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ và gửi lực lượng cảnh sát đến để bảo vệ. "Hơn nữa, Mỹ thường xuyên yêu cầu chúng tôi tăng cường an ninh của Đại sứ quán" - bà nói.



Bà cũng bày tỏ "tiếc nuối" về việc "Washington cố tình làm phá vỡ mối quan hệ song phương đặc biệt là hành động khiêu khích và thông tin sai lệch" nhấn mạnh rằng chính sách này "sẽ không đem lại điều gì tốt đẹp."

Tin tức tờ Washington Post đăng lên chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích một bài viết khác cho rằng "Nga đang quấy rối các nhà ngoại giao Mỹ ở khắp châu Âu". Các nhà ngoại giao Nga mới chính là người bị gây sức ép, Bộ Ngoại giao bác bỏ tin tức.