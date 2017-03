Đài Loan cấm bột màu 'bí ẩn' sau thảm họa cháy

Trong đó, 6 người nước ngoài và bảy du khách đến từ Hồng Kông, Trung Quốc đại lục và Macau đã bị thương sau khi một loại bột phát nổ tại một sự kiện khiêu vũ có khoảng 1.000 người tham gia hôm 27-6.



Vụ việc xảy ra vào thời điểm có hơn 1000 người đang tham gia lễ hội "Color Play Asia" ở công viên nướcFormosa Fun Coast tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Ảnh: Reuters)

Quan chức chính phủ tại Đài Bắc Lin Chieh-yu cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ rưỡi tối theo giờ địa phương tại công viên nước Formosa Fun Coast ở vùng ngoại ô của thủ phủ này.

Lúc ban đầu, giới dư luận nghi ngờ nguyên nhân là do một loại bột màu gây ra. Tuy nhiên, theo Want China Times (Đài Loan), nguyên nhân trực tiếp gây vụ cháy cũng có thể do các hiệu ứng khói lửa trong lễ hội, sau đó mới lan sang các loại bột.

Theo hãng tin Want China Times, các nhà chức trách đã cấm sử dụng loại bột này cho đến khi cuộc điều tra kết thúc và độ an toàn của nó được kiểm nghiệm chắc chắn. Ban tổ chức của lễ hội "Color Play Asia" tại công viên nước cũng đã lên tiếng hứa chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm cho vụ tai nạn thảm khốc trên.



Những người thoát nạn di chuyển các nạn nhân ra xe cứu thương bằng phao cỡ lớn (Ảnh: Reuters)

Tất cả nạn nhân gồm 498 người hiện vẫn đang được điều trị trong 43 bệnh viện trên khắp Đài Loan, theo số liệu mới nhất mà chính quyền thành phố Tân Bắc cung cấp.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, đội cứu hộ đã lập tức đã đến hiện trường và giúp đỡ cho hàng trăm nạn nhân hầu hết ở độ tuổi từ 20 và 30 và mặc đồ bơi.



Số người bị thương trong vụ việc được điều chỉnh lại từ 519 người xuống 498 người (Ảnh: Reuters)

Hiện không có thiệt hại về tính mạng nhưng theo báo cáo cho biết các nạn nhân đã bị bỏng nặng tay chân và thân người. Một số người đã ngất xỉu vì quá đau đớn trong khi những người khác lại gặp tình trạng cháy sém quần áo, theo phương tiện truyền thông cho hay.

Trên website chính thức hôm 28-6, công viên Formosa Fun Coast đã thông báo phải đóng cửa tạm thời.