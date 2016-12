Đài Loan mất một đồng minh về Trung Quốc

Chỉ vài ngày sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, ngày 26-12, đảo quốc Sao Tome and Principe (ở châu Phi) chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Urbino Botelho của đảo quốc Sao Tome and Principe đã cùng ký biên bản khôi phục quan hệ tại Bắc Kinh, AP cho biết.

Theo Bộ trưởng Vương Nghị, việc khôi phục quan hệ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước, tới đây hai bên sẽ có nhiều trao đổi về du lịch, truyền thông cùng nhiều lĩnh vực khác.



Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Ngoại trưởng Urbino Botelho của Sao Tome and Principe trong buổi ký biên bản khôi phục quan hệ tại Bắc Kinh ngày 26-12. Ảnh: AP

Trong khi đó, Ngoại trưởng Botelho nói tại buổi ký rằng Sao Tome and Principe “muốn chuộc lại sai lầm trong quá khứ”. Ông Botelho hy vọng rồi đây sẽ có thêm nhiều thương nhân Trung Quốc đầu tư vào cũng như sẽ có nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Sao Tome and Principe.

Chưa rõ chính xác lý do Sao Tome and Principe cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan David Lee cáo buộc Sao Tome and Principe đã yêu cầu một khoản trợ giúp tài chính vô cùng lớn.

Sau khi Sao Tome and Principe cắt đứt quan hệ tuần trước, Đài Loan hiện còn có quan hệ ngoại giao với 21 quốc gia và chính phủ, phần lớn ở Mỹ Latin và vùng Caribbe.



Ngoại trưởng Urbino Botelho (trái) nói Sao Tome and Principe “muốn chuộc lại sai lầm trong quá khứ” khi cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Ảnh: AP

Đây có thể coi là một thắng lợi nữa của Trung Quốc. Tháng 3 vừa rồi Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Gambia (châu Phi), vốn đã cắt đứt quan hệ với Đài Loan từ năm 2013.

Theo GS quan hệ quốc tế Wang Dong tại ĐH Bắc Kinh, việc Trung Quốc khôi phục quan hệ với Sao Tome and Principe là một sự cảnh báo với cả Đài Loan và Mỹ, rằng Trung Quốc “có rất nhiều biện pháp đối phó” việc chống đối của Đài Loan và Mỹ.

"Mỹ sẽ chẳng được gì nếu đùa giỡn với chính sách một Trung Quốc. Đây cũng là lời cảnh báo với các thế lực Mỹ ủng hộ các cá nhân Đài Loan tìm kiếm độc lập” - theo ông Wang Dong.