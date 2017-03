Đài Loan phát hiện thêm chất DINP

Luật Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Đài Loan quy định một lần vi phạm là một lần bị phạt, tức mỗi lần sản xuất hay mỗi lần tiêu thụ thực phẩm có độc đều bị xử phạt riêng. Mức phạt tối đa cho hành vi thêm chất hóa dẻo chỉ ba năm tù giam hoặc phạt hành chính tối đa 300.000 đài tệ (240 triệu đồng VN). Tuy nhiên, nếu tính mỗi tội một lần phạt thì Lại Tuấn Kiệt có thể ngồi tù 30 năm. Tổng Bí thư Quốc dân đảng Tạ Quốc Lương tuyên bố cần được xử lý theo tội giết người bởi các nghi phạm biết rõ hóa chất độc hại gây hại cho sức khỏe và thậm chí gây tử vong nhưng vẫn sản xuất và tiêu thụ. Ông cho biết đề án sửa đổi Luật Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Quốc dân đảng đã được Quốc dân đảng phê chuẩn và ông hy vọng các đảng khác hợp tác hoàn thành sửa đổi trước ngày 14-6. 94 mặt hàng đồ uống bị nhiễm độc DEHP liên quan đến gần 200 nhà máy và công ty theo số liệu đến ngày 27-5 của Đài Loan. Trong 95 công ty sử dụng chất nhũ hóa nhiễm DEHP có nhiều công ty lớn như Taiwan Yes, SunKis, Công ty ngành đường Đài Loan, Công ty ngành muối Đài Loan, Công ty TNHH Cổ phần Kim Xa, Công ty Brand’s Đài Loan.