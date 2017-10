Đại sứ Mỹ được sơ tán khẩn cấp ở Nam Sudan

Theo hãng tin AP, bà Haley hôm 25-10 đang có cuộc gặp với người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nam Sudan trong một trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc thì một nhóm hàng trăm người biểu tình chống đối Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã tiếp cận khu vực này.

“Tình hình có một chút rắc rối và các nhân viên an ninh của chúng tôi quyết định khởi hành sớm hơn một chút nhằm đảm bảo an ninh” – phát ngôn viên của bà Haley cho biết. Lực lượng an ninh của Liên Hiệp Quốc sau đó đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông hơn 100 người biểu tình.



Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley vẫy tay chào người dân trước khi bà lên xe rời đi. Ảnh: AFP.

Sau khi buộc phải rút ngắn lịch trình ở Nam Sudan, bà Haley vẫn tiếp tục lịch trình theo kế hoạch. Hiện bà Haley đang ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo. Nữ đại sứ sau đó đã đăng tải một đoạn video những người biểu tình trên mạng xã hội Twitter với dòng thông điệp: "Tôi cảm thấy sự đau đớn và giận dữ của người dân. Một chính phủ không tôn trọng dân chúng của mình thì sẽ không thể được duy trì".

Trước khi đến thăm trại tị nạn, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. Bà Haley cho biết cuộc trò chuyện giữa bà và ông Kiir diễn ra rất “thẳng thắn” và khẳng định Mỹ đã mất lòng tin vào chính phủ Nam Sudan.

Mỹ là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Nam Sudan, với số tiền hơn 5 tỷ USD viện trợ nhân đạo và phát triển từ năm 2011. "Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng trước những gì vừa chứng kiến. Đây không phải là điều chúng tôi mong muốn khi tài trợ cho Nam Sudan" - bà Haley nói. "Chúng tôi muốn tạo ra một xã hội tự do, bình đẳng, nơi người dân có thể an toàn. Ỏ Nam Sudan thì ngược lại".

Nam Sudan rơi vào cuộc nội chiến từ cuối năm 2013. Quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng người dân mất nhà ở, đói khát, hơn hai triệu người đã rời đất nước.