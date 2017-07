Đại sứ Mỹ tại LHQ: Mỹ không bao giờ tin Nga

“Ai ai cũng biết Nga can thiệp cuộc bầu cử của chúng tôi. Mọi người đều biết rằng họ không chỉ can thiệp bầu cử Mỹ. Họ đang làm như vậy trên khắp các lục địa, và họ đang cố gắng tạo ra hỗn loạn bên trong các quốc gia” – RT trích dẫn lời bà Nikki Haley khi trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 9-7.

Những bình luận của bà Haley được ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump dùng tài khoản Twitter cá nhân nói rằng “đã đến lúc hướng tới hợp tác tích cực với Nga” và một ngày sau khi ông Trump hôm 8-7 nói: “Tôi đã có cuộc gặp lớn lao với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.



Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi những diễn biến trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin bên lề hội nghị thượng định G20 ở Hamburg (Đức) hôm 7-7, bà Haley cho hay Tổng thống Putin “phủ nhận Nga can thiệp bầu cử Mỹ”. Điều này không nằm ngoài dự đoán của giới lãnh đạo tại Washington, bà cho biết. Nữ đại sứ Mỹ tại LHQ cũng cho rằng Nga đang cố tìm cách “giữ thể diện” nhưng không thể bởi vì “ai ai cũng biết Nga đã can thiệp bầu cử Mỹ”.

Phát biểu về lý do Tổng thống Trump sẽ không công khai nói Nga can thiệp bầu cử Mỹ, bà Haley khẳng định rằng “nói chuyện là một chuyện, hành động lại là chuyện khác”, thêm rằng can thiệp bầu cử Mỹ là “chuyện trước tiên” ông Trump nói đến trong cuộc gặp với ông Putin. “Chúng tôi không thể tin Nga và chúng tôi sẽ không bao giờ tin Nga” – bà Haley nhấn mạnh.

Bình luận về các sáng kiến an ninh mạng mà ông Trump và ông Putin đã bàn thảo, bà Haley cho hay một người giữ những người họ không tin tưởng gần hơn để có thể luôn giám sát và theo dõi người đó. Ngoài ra, bà thừa nhận rằng “nhìn từ góc độ an ninh mạng, chúng tôi cần hòa hợp với Nga, chúng tôi cần nói với họ những gì chúng tôi nghĩ nên hay không nên xảy ra”.

“Nếu chúng tôi nói chuyện với họ về vấn đề đó, hy vọng rằng chúng tôi có thể chấm dứt nó” – bà Haley nói thêm.