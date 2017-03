Đại sứ Mỹ tại NATO: Nga có bộ binh, thiết giáp tại Syria

Trước thềm hội nghị bộ trưởng Quốc phòng NATO, việc Nga can thiệp vào nội chiến ở Syria trở thành vấn đề nổi cộm. Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Douglas Lute cho rằng Moscow đã huy động một đội quân “rất ấn tượng” đến căn cứ hải quân và lục quân lần lượt đóng tại Tartous và Latakia, thuộc Syria.



"Ở Syria hiện đang có hơn 10 tàu chiến Nga, đó là con số vượt ngưỡng thông thường. Sự hiện diện hải quân của Nga ở Trung Đông là đáng lo ngại và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên. Quân tiếp viện được điều động từ Nga tuần vừa qua là cả một tiểu đoàn… Với pháo phòng không, tên lửa tầm xa, khả năng phòng thủ lẫn không chiến mạnh mẽ" - Lute cho biết. Một tiểu đoàn thông thường sẽ bao gồm 1.000 binh sĩ.

Các quan chức phương Tây lo ngại rằng không kích của Nga tại Syria thực chất là để ngăn chăn quân nổi dậy đe dọa Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bảo vệ hệ thống khí tài quân sự Nga ở Syria, hỗ trợ cho cảng quân sự ở Địa Trung Hải, đồng thời tái khẳng định vị trí của Moscow là một tay chơi quyền lực với tầm ảnh hưởng ngang ngửa Hoa Kỳ.



Máy bay Su24-M ném bom ở Syria.

"Đạo quân được Nga điều đến thực sự ấn tượng, mọi việc diễn ra chỉ trong vòng khoảng một tuần. Đạo quân là một sự kết hợp quân sự nhiều mặt: chiến đầu cơ, khí cầu không kích, hệ thống phòng không, pháo hạng năng”. Bộ binh của Nga ở Syria cũng bao gồm các chiến tăng tối tân nhất, Lute thêm vào.

Liên minh quân sự của Hoa Kỳ đã có các cuộc không kích vào phiến quân Hồi giáo IS - phe phái phiến quân mạnh nhất ở Syria từ năm ngoái, tuy nhiên Nato không trực tiếp can thiệp vào tình hình đất nước. Đối với Nga thì khác, vào cuối tuần trước, NATO cáo buộc Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của NATO tại biên giới Syria. NATO xem đây là sự xâm nhập không thể chấp nhận được và hoàn toàn bác bỏ lý do về thời tiết mà phía Nga đưa ra.

Chiến dịch không kích tại Syria vào thời điểm mà quan hệ với phương Tây đang căng thẳng sau vấn đề Ukraine đã khiến Washington và các đồng minh rơi vào thế bị động, làm tăng cao rủi ro giữa Nga và Mỹ khi mà lần đầu tiên kể từ Thế Chiến II, cả Nga và Mỹ đều đang điều động quân sự trên lãnh thổ một đất nước khác.