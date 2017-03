Đại sứ quán Pháp ở Libya bị đánh bom

Ngày 22-4 (giờ địa phương), cảnh sát hoàng gia Canada thông báo dựa vào tin báo của cộng đồng Hồi giáo ở Toronto, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can nước ngoài liên quan đến âm mưu đánh bom đoàn tàu khách chạy tuyến Toronto-New York. Hai nghi can tên Chiheb Esseghaier, 30 tuổi, cư ngụ ở Montréal và Raed Jaser, 35 tuổi, cư ngụ ở Toronto. Hai tên này nhận chỉ đạo từ các phần tử khủng bố Al Qaeda ở Iran và đây là âm mưu tấn công của Al Qaeda đầu tiên bị phát hiện ở Canada. Ngày 23-4, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố không liên quan đến hai nghi can nêu trên. Quốc tịch hai nghi can không được công bố nhưng theo lý lịch đăng trên mạng Internet, Chiheb Esseghaier sinh ở Tunisia, đang học tiến sĩ ở Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (Đại học Québec). Hai nghi can đã nhiều lần khảo sát các tuyến tàu hỏa ở Toronto. Đài truyền hình CBC News (Canada) cho biết hai tên này đã bị cảnh sát Canada giám sát hơn một năm qua. THẠCH ANH