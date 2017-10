Đạn lạc 400 m, lính Hàn Quốc thiệt mạng gần biên giới

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9-10 cho biết một binh nhất 22 tuổi bị đạn bắn trúng đầu khi đi bộ về căn cứ ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, hôm 26-9 sau khi thực hiện một số công việc thi công. Người này sau đó qua đời cùng ngày tại bệnh viện.

Nơi binh nhất trúng đạn cách một thao trường gần đó khoảng 400 m.



Trường bắn của quân đội Hàn Quốc ở Cheorwon, tỉnh Gangwon. Ảnh: YONHAP

Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo đã hạ lệnh điều tra chi tiết vụ việc kéo dài trong 10 ngày. “Xin xác nhận rằng cậu ấy thiệt mạng là do một viên đạn lạc bay thẳng từ một trường bắn gần đó” - bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận.



Bộ này cho hay vụ việc là tai nạn do các biện pháp an ninh và kiểm soát an toàn bắn đạn thật còn yếu kém tại thao trường.

Các nhà điều tra loại bỏ khả năng binh nhất "bị ngắm bắn trực tiếp" vì vị trí binh nhất nằm ngoài tầm ngắm từ thao trường và hoạt động của người này không được tiết lộ trước.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến bắt ba sĩ quan với cáo buộc lơ là nhiệm vụ dẫn đến cái chết của binh nhất, đồng thời kỷ luật 16 người khác.