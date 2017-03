Đan Mạch công bố danh tính thủ phạm gây ra 2 vụ xả súng

Thủ phạm Omar Abdel Hamid El-Hussein (Ảnh: AFP)

Theo nguồn tin trên, thủ phạm có tên là Omar Abdel Hamid El-Hussein, hung thủ duy nhất trong hai vụ tấn công vừa qua. Trước đó, cảnh sát thủ đô Copenhagen cho biết thủ phạm mới 22 tuổi, sinh ra ở Đan Mạch và có dính líu tới một số hành vi phạm pháp.Đặc biệt, đối tượng này từng bị bỏ tù với tội danh hành hung người gây thương tích trầm trọng và mới được thả chỉ hai tuần trước vụ xả súng.El-Hussein được xác định là hung thủ gây ra hai vụ xả súng kinh hoàng trong đêm 14/2. Vụ thứ nhất xảy ra tại trung tâm văn hóa Krudttonden ở thủ đô Copenhagen, khiến một người chết và 3 người bị thương. Chỉ vài giờ sau đó, một vụ tấn công khác nhằm vào một giáo đường Do Thái ở trung tâm Copenhagen khiến thêm một người chết và hai cảnh sát bị thương.Các vụ tấn công xảy ra liên tiếp khiến nhà chức trách Đan Mạch phải đặt an ninh trong tình trạng báo động cao. Liên hợp quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã lên án các vụ tấn công mới này ở Đan Mạch.Vụ việc xảy ra tại Copenhagen đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng xảy ra một kịch bản tấn công khủng bố tương tự tại Đan Mạch như đã xảy ra hồi tháng trước ở thủ đô Paris của Pháp, làm 17 người thiệt mạng. Trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tăng cao ở châu Âu sau vụ xả súng tại Copenhaghen, ngày 15/2, Na Uy đã quyết định tăng cường an ninh trên cả nước.Truyền thông Na Uy cho rằng vụ xả súng kinh hoàng tại Copenhagen, Đan Mạch là "dấu hiệu" cho thấy nguy cơ khủng bố đang tiến gần hơn tới đất nước này, do đó Chính phủ Na Uy cần tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ người dân.

Cảnh sát thủ đô Oslo đã đề xuất các biện pháp an ninh bổ sung tại các điểm công cộng cũng như tại các sự kiện đặc biệt khác. Trong khi đó, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg yêu cầu lực lượng an ninh nước này thường xuyên theo dõi và đánh giá sát sao tình hình an ninh, theo đó đưa ra các biện pháp cần thiết ngay sau đó./.

