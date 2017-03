Dân Mỹ hồ hởi xếp hàng đi bỏ phiếu từ rất sớm

Theo hãng tin Sputnik, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa ở các bang miền đông bắc, bao gồm Vermont, New Hampshire, New York, Virginia, Connecticut, Maine và New Jersey.

Vào 6 giờ 30 (giờ Mỹ), các bang North Carolina, Ohio và West Virginia đã mở cửa “đón” cử tri.

Ba thị trấn nhỏ ở New Hampshire công bố kết quả ngay sau nửa đêm, Trump dẫn trước Clinton 32-25.

Hãng tin CNN đã ghi nhận một số hình ảnh người dân Mỹ đứng xếp hàng chờ tới lượt mình thực hiện nghĩa vụ công dân.

Trời còn tờ mờ sáng, người dân có mặt từ rất sớm tại điểm bỏ phiếu ở Virginia Beach. Ảnh: Twitter

Người dân hồ hởi xếp hàng bỏ phiếu. Ảnh: Twitter



Bang chiến trường Florida cũng đã bắt đầu mở cửa đón cử tri. Ảnh: Twitter







Một điểm bỏ phiếu ở trường Emily Dickinson ở Montana. Ảnh: Twitter







Một điểm bỏ phiếu khác cũng đã đông cử tri khi trời chưa sáng bửng. Ảnh: Twitter







Các xe xếp hàng chờ khi cử tri đi bỏ phiếu sớm ở văn phòng bầu cử quận San Diego, bang San Diego, Mỹ ngày 7-11. Ảnh: Reuters