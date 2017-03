Dân Mỹ trở lại với nỗi lo khủng bố

Rahami 28 tuổi là dân Mỹ gốc Afghanistan, cư trú bang New Jersey kế bên New York, là đối tượng có vũ khí và nguy hiểm.

Tại bang New Jersey, phát biểu trên đài truyền hình CNN, ông Chris Bollwage, thị trưởng TP Elizabeth, thông báo tối 18-9 cảnh sát đã tìm thấy nhiều vật nổ tự tạo trong một ba lô nằm trong thùng rác gần trạm tàu điện. Khi người máy gỡ mìn đến cắt dây thì một vật nổ phát nổ. Trước đó ngày 17-9, cũng tại bang New Jersey, một quả bom tự tạo phát nổ tại TP Seaside Park.

Như vậy tính đến nay cảnh sát đã tìm thấy hai vật nổ ở New York, bốn vật nổ ở Seaside Park và năm vật nổ ở Elizabeth. Trong các vụ tấn công ngày 17-9, chỉ có vụ tấn công bằng dao làm chín người bị thương ở TP St. Cloud (bang Minnesota) được IS lên tiếng nhận trách nhiệm. Hung thủ 22 tuổi, tên Dahir Adan, là sinh viên người Mỹ gốc Somalia.





Cho dù các vụ nổ không gây chết người và chưa có mối liên hệ giữa ba vụ ở New York, New Jersey và Minnesota, nỗi lo khủng bố đã luôn ám ảnh người dân Mỹ. Mỹ đã từng chịu nhiều vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan như ở Orlando hồi tháng 6 (49 người chết, IS nhận trách nhiệm) và ở San Bernardino hồi tháng 12-2015 (14 người chết, IS khen ngợi).

Trong bối cảnh đó, chính quyền phát biểu rất dè dặt khi đánh giá hai vụ nổ ở New York và New Jersey. Tại New York, từ đầu chỉ có Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đánh giá vật nổ là bom và nhận xét rõ ràng đây là hành vi khủng bố, dù vậy ông nhấn mạnh đến giờ chưa có dấu hiệu liên quan đến khủng bố quốc tế.