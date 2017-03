Dân Nhật phản đối điện hạt nhân

Dự kiến ngày 14-8 lò sẽ bắt đầu phát điện và đến đầu tháng 9 công ty sẽ bắt đầu bán điện. Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh: “Tôi mong muốn việc khởi động lại này phải bảo đảm ưu tiên số một là an toàn”.

AFP ghi nhận nguyên nhân Nhật khởi động lại điện hạt nhân vì lý do kinh tế. Từ năm 2011, Nhật đã bị thâm thủng thương mại nghiêm trọng chủ yếu do giá nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Giá điện cao thì các doanh nghiệp sẽ kìm hãm sản xuất. Lý do nữa là phải giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nên phải giảm các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, dầu hay than.

Trong khi đó, đài truyền hình NHK (Nhật) đưa tin ngày 11-8, khoảng 200 người đã biểu tình ngồi trước nhà máy điện Sendai. Họ hô khẩu hiệu “Saikado hantai” (“Phản đối khởi động lại”). Họ cho rằng điện hạt nhân không an toàn và thảm họa rò rỉ hạt nhân từ nhà máy điện Fukushima vẫn chưa được làm rõ (hơn 150.000 người sơ tán). Họ khẳng định mạng sống con người và môi trường quan trọng hơn kinh tế.

Sau động đất và sóng thần gây ra thảm họa hạt nhân ở Fukushima ngày 11-3-2011, từ tháng 9-2013 tất cả nhà máy điện hạt nhân ở Nhật đều ngừng hoạt động. Tháng 7-2013, Nhật cũng đã ban hành tiêu chuẩn mới để các nhà máy điện hạt nhân đủ sức chịu đựng thảm họa thiên nhiên, tấn công khủng bố hay máy bay đâm va.

