Đạn pháo nã vào Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ bảo vệ khu vực này khỏi các cuộc tấn công dai dẳng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Hai quả đạn pháo đã nã vào một khu phố nghèo gần trung tâm thị trấn sáng hôm 24-4. Có 16 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới đã bắn trả lại phía Syria, các nguồn tin an ninh cho biết.

Tính đến cuối ngày đã có một người đã thiệt mạng và có thêm 10 người bị thương. Thêm 2 quả đạn pháo nã vào một nhà thờ Hồi giáo, theo Hurriyet Daily News đưa tin. Nhà thờ này cách văn phòng của chính quyền địa phương 100 m, nơi Phó Thủ tướng Yalcin Akdogan đang có cuộc hội đàm.



Bà mẹ và những đứa trẻ sau khi chứng kiến 2 quả tên lửa tấn công vào thị trấn Kilis, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24-4 (ảnh: Reuters)



“Tôi kêu gọi người dân hãy giữ bình tĩnh”, ông Akdogan phát biểu trong một cuộc họp báo ở Kilis. “Chúng tôi đang làm mọi điều có thể. Đáng tiếc là chúng ta không có quyền hạn gì ở ngoài lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ”. Ông Akdogan cho biết các biện pháp sẽ được công bố sau một cuộc họp nội các vào ngày 25-4.

Sau sự việc, cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông lên án các thiếu sót của chính phủ qua các cuộc tấn công, theo hãng Dogan đưa tin. Một số người dân đã kêu gọi chính quyền địa phương phải từ chức.



Người dân địa phương phản đối chính quyền, yêu cầu họ phải từ chức do không đảm bảo được an toàn cho công dân. (Ảnh: RT)



Nằm ở ngay biên giới Syria - khu vực bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát, thị trấn Kilis đã bị tấn công bởi đạn pháo trong vài tuần gần đây. Theo ông Akdogan, đã có tổng cộng 45 quả đạn pháo nã vào thị trấn, khiến 16 người thiệt mạng kể từ 18-1-2016. Các quan chức cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể kêu gọi các đồng minh trong liên minh do Mỹ dẫn đầu mạnh tay hơn đối với các phần tử IS ở khu vực dọc biên giới.