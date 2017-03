Đăng nhiều ảnh lên Facebook là dấu hiệu của chứng... 'loạn thần kinh'

Sự khác biệt quan trọng đó là:



Những người hướng ngoại thường xuyên tải lên các hình ảnh mới mô tả các hoạt động của họ lên profile, còn những người có dấu hiệu của chứng "loạn thần kinh" thường có xu hướng tải lên nhiều hình ảnh trong mỗi album hơn so với những người khác, theo báo cáo từ Live Science.



Cũng theo nghiên cứu được tiến hành tại trường Đại học của Anh Wolverhampton và được công bố trên tạp chí Computers in Human Behavior vào tháng 8 mới đây:



Các nhà nghiên cứu đã khảo sát hơn 100 người trong độ tuổi từ 17 và 55 về tính cách của họ, trong đó 70% người tham gia là phụ nữ. Sau đó nhóm nghiên cứu cách cư xử của các đối tượng thông qua Facebook, tập trung vào các hoạt động tải lên hình ảnh của họ và tương tác trực tuyến.



Không có gì ngạc nhiên khi kết quả nghiên cứu cho thấy rằng những người hướng ngoại có thói quen thay đổi hình ảnh profile một cách thường xuyên. Những người này dễ bộc lộ cảm xúc, thích kết bạn với nhiều người và thường xuyên chia sẻ thông tin về bản thân.



Còn với đối tượng có dấu hiệu "loạn thần kinh", chuyên gia nghiên cứu Azar Eftekhar cho biết: họ xem Facebook như một nơi an toàn để tự thể hiện bản thân, hành vi này là để bù đắp cho sự thiếu hụt tự tin ngoài thực tế.



Nói cách khác, họ muốn được yêu thương, ngưỡng mộ, chấp nhận thông qua việc đăng những ảnh mà họ cho là sẽ khiến họ trở nên hấp dẫn hơn, và theo kịp thời đại.



Còn bạn thì sao, bạn có thường xuyên thay đổi profile hay có sở thích đăng tải số lượng lớn hình ảnh lên facebook của mình không?