Đảng Puea Thai dọn đường cho ông Thaksin

Điều 309 trong Hiến pháp năm 2007 của Thái Lan đã hợp pháp hóa các hành động của phe đảo chính vào năm 2006 và các hành động của Hội đồng An ninh quốc gia (được thành lập sau đảo chính), trong đó có liên quan đến xét xử ông Thaksin. Theo dự báo của báo The Nation (Thái Lan), chính phủ Thái Lan sẽ đưa đề nghị sửa đổi điều khoản 309 vào chương trình nghị sự khẩn cấp để Quốc hội công bố. Mục đích nhằm cho phép ông Thaksin có thể quay trở về Thái Lan mà không phải chịu án tù. 22-8 đến 26-8, cựu Thủ tướng Thaksin sẽ lưu lại Nhật theo thị thực nhập cảnh được phía Nhật cấp ngày 15-8. Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano xác nhận ông Thaksin được cấp thị thực nhập cảnh đặc biệt sau khi Nhật nhận được đề nghị từ chính phủ Thái Lan với lý do chuyến sang Nhật của ông Thaksin sẽ góp phần thúc đẩy tăng cường quan hệ Thái-Nhật.