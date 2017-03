Đảng Puea Thai lập liên minh

Ngày 4-7, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva thông báo từ chức chủ tịch đảng Dân chủ đã đảm nhiệm từ năm 2005 với lý do đảng Dân chủ chiếm ít ghế hơn kỳ bầu cử trước và ông nhận trách nhiệm về việc này. Ông cho biết đảng Dân chủ sẽ chọn chủ tịch mới trong vòng hai tháng.

Cùng ngày, tướng Prawit Wongsuwon tuyên bố: “Tôi đã thảo luận với các tướng lĩnh. Chúng tôi sẽ để các nhà chính trị làm việc, quân đội không can thiệp vào”. Từ năm 1932 đến nay đã xảy ra 18 vụ đảo chính hoặc âm mưu đảo chính ở Thái Lan. Do đó, tuyên bố của quân đội có thể trấn an những người nghi ngờ quân đội sẽ can thiệp nếu kết quả bầu cử ngoài ý muốn.

Trong ngày 4-7, bà Yingluck Shinawatra, người có thể trở thành tân thủ tướng, tuyên bố đảng Puea Thai (đảng Vì người Thái) đã thành lập liên minh với bốn đảng nhỏ gồm Chartthaipattana, Chart Pattana Puea Pandin, Palang Chon và Mahachon.

Bà cũng thông báo một cơ quan đặc biệt sẽ được thành lập để điều tra về biến cố tháng 5-2010 (91 người chết khi quân đội trấn áp biểu tình).

Bà Yingluck Shinawatra (giữa) cùng lãnh đạo bốn đảng trong liên minh. Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tuyên bố với báo chí trước nhà riêng ở Dubaï: “Tôi không muốn làm thủ tướng… Tôi muốn rút lui… Ưu tiên của tôi cũng không phải là về nước”. Tháng 12 năm nay, hôn lễ của con gái ông sẽ được tổ chức ở Bangkok và ông đã tuyên bố mong muốn về dự hôn lễ.

Viễn ảnh Thái Lan trở lại ổn định đã xoa dịu các thị trường chứng khoán. Ngày 4-7, chỉ số chứng khoán SET trên sàn giao dịch Bangkok tăng gần 5%. Tuy nhiên, theo thăm dò của báo Bangkok Post (Thái Lan) đêm 3-7, 54% số người được hỏi lo sợ bạo lực xảy ra trong thời gian tới, 27% không tin điều đó và 19% nghĩ rằng điều này tùy thuộc vào chính phủ mới.

Báo The Nation (Thái Lan) ngày 4-7 nhận định: Bầu cử đã qua nhưng hằn thù vẫn tồn tại và bây giờ là thời khắc cho các công dân từng xuống đường tìm kiếm hòa giải.

Báo Bangkok Post cùng ngày bình luận: “Vấn đề then chốt vẫn còn treo. Đó là tình trạng chia rẽ trong nội bộ người dân, những nạn nhân thực sự của một cuộc chiến chính trị kéo dài nhiều năm nay”. Báo cho rằng muốn tránh bạo lực, bà Yingluck Shinawatra cần phải giữ lời hứa trong tranh cử là quan tâm đến đời sống nhân dân hơn số phận ông anh Thaksin.

GS Pavin Chachavalpongpun ở Viện Nghiên cứu cao cấp về Đông Nam Á tại Singapore cho rằng ông Thaksin không nên về nước vì “nếu ông ấy đặt chân trở lại Thái Lan, giới quân sự có thể buộc tội ông ấy muốn quay trở lại với quyền lực và cố tạo ra bất hòa trong người dân”.

Ngày 4-7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong tuyên bố: “Chúng tôi vui mừng với chiến thắng của đảng Puea Thai và chúng tôi hy vọng chính phủ mới do đảng Puea Thai thành lập sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia tích cực hơn chính phủ trước”. Ông cho biết Campuchia mong muốn một quyết định đúng đắn và hòa bình về xung đột biên giới dựa trên luật pháp quốc tế, tinh thần láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Campuchia và Thái Lan và phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế năm 1962. 265/500 ghế thuộc về đảng Puea Thai trong khi đảng Dân chủ chỉ được 159 ghế. Đảng Bhumijaithai 34 ghế, đảng Chartthaipattana 19 ghế, đảng Palung Chon bảy ghế, đảng Chart Pattana Puea Pandin bảy ghế, đảng Rak Prather Thai bốn ghế, đảng Matubhum hai ghế, đảng Rak Santi một ghế... Liên minh năm đảng do đảng Puea Thai đứng đầu chiếm tổng cộng 299 ghế (60%) trong Quốc hội mới.

DẠ THẢO (Theo AFP, Reuters, AP)