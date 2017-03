Đảng viên lão thành đề nghị cách chức ông Chu Vĩnh Khang?

đã gửi thư lên Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thỉnh nguyện cách chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang và ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương đảng.

Thư đã được đăng tải trên một số trang web ngoài Trung Quốc. Ông Chu Vĩnh Khang hiện giữ chức ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, ủy viên Quốc vụ, ủy viên Đảng đoàn Quốc vụ viện, bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương.

16 đảng viên ký tên trong thư tố cáo ông Chu Vĩnh Khang đã giúp nguyên Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai lạm dụng quyền lực, bao che vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood và ông đã ủng hộ mô hình Trùng Khánh của ông Bạc Hy Lai. Báo Bưu điện Hoa Nam (Hong Kong) ngày 16-5 cho biết các đảng viên đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra-kỷ luật trung ương điều tra.

Thư có đoạn nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với hiểm họa tham nhũng và tình trạng phân cách giàu nghèo nếu không thực hiện cải cách chính trị. Báo New York Times ghi nhận lá thư nêu trên là một hành động táo bạo vì tại Trung Quốc, hiếm khi đảng viên dám gửi yêu cầu nghiêm trị các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao.

Báo nhận định sự kiện này được xem là dấu hiệu rạn nứt mới nhất trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc khi Trung Quốc sắp bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực lần đầu tiên trong vòng một thập niên qua. Ông Lưu Vân Sơn được cho là sẽ thăng chức khi Trung Quốc tiến hành cải tổ chính trị vào mùa thu này.

Một đảng viên ký tên trong thư nói với hãng tin BBC (Anh) rằng họ đã nhận được hàng trăm cuộc gọi ủng hộ cách chức ông Chu Vĩnh Khang và vài cuộc gọi đe dọa. Người này nói công an địa phương đã thẩm vấn ông và 15 đảng viên khác về bức thư. Công an nói lần này sẽ không trừng phạt nhưng lần sau sẽ không bỏ qua.

Báo China Digital Times (Mỹ) dự báo ông Chu Vĩnh Khang sẽ không đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong Bộ Công an trong năm nay nhưng vẫn giữ các chức vụ trong đảng. Báo dẫn nguồn từ các nhà ngoại giao và Bộ Chính trị Trung Quốc tiết lộ ông Chu Vĩnh Khang đã bàn giao công tác chỉ đạo bộ máy an ninh và tư pháp cho Bộ trưởng Bộ Công an Mạnh Kiến Trụ.

Trong khi đó, Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 17-5 đưa tin ông Chu Vĩnh Khang vừa kết thúc chuyến thăm khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương hôm trước đó. Tuần trước, Tân Hoa xã và Nhân Dân Nhật Báo vẫn đăng toàn văn bài phát biểu của ông Chu Vĩnh Khang tại một trường đại học ở Bắc Kinh.

