Đánh bom đền thờ ở Yemen: IS muốn soán ngôi Al Qaeda

- Ngày 20-3 tại Anh, tòa tối cao ở London (Anh) đã cấm năm nữ sinh 15 và 16 tuổi ra nước ngoài vì lo ngại các em sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Tòa áp dụng chế độ giám hộ về tư pháp đối với năm nữ sinh này. Hôm 17-3, tòa cũng phán quyết tương tự đối với một nam sinh 16 tuổi có ba người anh đã sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Hai trường hợp này do địa phương trình báo. - Tại Canada, Bộ An ninh công cộng thông báo hôm 19-3, cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi cư trú tại thị trấn Beaumont thuộc TP Edmonton vì định sang Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Thiếu niên này bị truy tố hai tội: Muốn xuất cảnh nhằm mục đích gia nhập tổ chức khủng bố và muốn xuất cảnh để thực hiện hành vi khủng bố. Bị can sẽ được đưa ra tòa án thiếu niên ngày 9-4 tới.