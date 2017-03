Đánh bom khủng bố ở Nga

Nhận được báo cáo khẩn cấp về hai vụ đánh bom tàu điện ngầm của Bộ trưởng Bộ Tình huống khẩn cấp Sergei Shoigu, Tổng thống Dmitry Medvedev đã triệu tập họp khẩn cấp và chỉ thị tăng cường an ninh trên cả nước. Cảnh sát thủ đô Moscow đã được đặt vào tình trạng khẩn cấp. Lệnh thắt chặt an ninh tại các dịch vụ giao thông công cộng đã được ban hành.

Sáng 29-3, hai vụ đánh bom xảy ra chỉ trong một giờ tại hai nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow. Hai ga đều ở trung tâm, trên cùng tuyến đường, cách nhau bốn ga. Thời điểm nổ bom là giờ cao điểm đầu tuần. Tổng cộng có 38 người chết và 60 người bị thương.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở ga Lubyanka lúc 8 giờ sáng. Bom xé toạc một toa tàu. Khoảng 1.000 người đã chen lấn tìm đường đến cầu thang cuốn duy nhất để thoát lên mặt đất. Bên trên ga là trụ sở Cơ quan An ninh liên bang. 40 phút sau, quả bom thứ hai nổ tại ga Park Kultury.

Cứu chữa người bị thương tại ga Park Kultury. Ảnh: GETTY IMAGES

Hai vụ đánh bom đã làm tê liệt một phần hoạt động tàu điện ngầm ở Moscow. Đường phố tắc nghẽn vì mọi người đổ xô tìm phương tiện giao thông khác thay tàu điện ngầm.

Căn cứ vào các phần thi thể còn lại tại hiện trường, Cơ quan An ninh liên bang nhận định đây là hai vụ đánh bom tự sát do phụ nữ thực hiện. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm đến từ Bắc Caucasus. Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang nhận định các phần tử ly khai Chechnya có thể là thủ phạm. Ủy ban công tố đã mở cuộc điều tra hình sự theo hướng tấn công khủng bố.

Nga sẽ tưởng niệm các nạn nhân vào ngày 30-3. Thủ tướng Putin đã quyết định gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được bồi thường 318.000 rúp (hơn 200 triệu đồng VN) và mỗi nạn nhân bị thương 100.000 rúp (hơn 63 triệu đồng VN).

Tổng thống Mỹ, Tổng thống Chechnya, Tổng Thư ký NATO và nhiều nước đã gửi lời chia buồn. Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đã đề nghị giúp Nga điều tra. Đặc phái viên NATO tại Nga tuyên bố NATO đề nghị cùng Nga hội đàm vào cuối tháng 4 để bàn biện pháp tăng cường chống khủng bố.

Nếu nguyên nhân khủng bố được khẳng định, đây sẽ là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất ở Moscow kể từ năm 2004.

Tháng 8-2004, một phụ nữ đã đánh bom tự sát tại một nhà ga tàu điện ngầm ở đông bắc Moscow làm chín người chết, 51 người bị thương. Sáu tháng trước đó đã xảy ra một vụ đánh bom tự sát do phiến quân Chechnya thực hiện tại một nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow. 40 người chết, 100 người bị thương.

Ngày 29-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga tuyên bố: “Chúng tôi vô cùng phẫn nộ và xúc động được tin về hai vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Lubyanka và Park Kultury ở thủ đô Moscow làm nhiều người chết và bị thương. Việt Nam cực lực lên án các vụ khủng bố này và tin rằng thủ phạm gây ra các vụ khủng bố sẽ sớm bị nghiêm trị. Chính phủ và nhân dân Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Liên bang Nga và gia quyến của những người bị hại”. (Theo trang web Chính phủ)

THIÊN ÂN (Theo Ria Novosti, The Moscow Times, Reuters)