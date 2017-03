Đánh bom khủng bố ở tòa án New Delhi

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ. An ninh ở những điểm công cộng được thắt chặt. Bộ Nội vụ đã ban bố cảnh báo trên toàn quốc, yêu cầu các bang củng cố các biện pháp phòng ngừa khủng bố. Tòa án Tối cao cho biết sẽ xem xét lại các biện pháp an ninh để bảo đảm tòa án phải được bảo vệ an ninh như Quốc hội.

Trước đó, lúc 10 giờ 15 theo giờ địa phương ngày 7-9, một vụ đánh bom đã xảy ra ở cổng số năm của Tòa án Tối cao tại New Delhi. Hiện trường đánh bom chỉ cách trụ sở Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng khoảng 1 km.

Bộ trưởng Nội vụ Palaniappan Chidambaram cho biết một va ly chất nổ được đặt ngay phòng tiếp tân của tòa án. Vào lúc đó có khoảng 200 người đang chờ vào dự phiên tòa. Chất nổ được sử dụng có thể là hợp chất ammonium nitrate.

Bộ trưởng Nội vụ nhận định vụ đánh bom xảy ra là điều đáng tiếc vì hồi tháng 7, cảnh sát thủ đô đã nhận được tin tình báo về âm mưu khủng bố của một số tổ chức và đã tăng cường cảnh giác cao độ.

Nỗi đau khổ của gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ đánh bom. Ảnh: AP

Cảnh sát đã công bố chân dung phác họa của hai nghi can khủng bố dựa theo mô tả của các nhân chứng. Trong đó, một người khoảng 50 tuổi và người còn lại khoảng 26 tuổi. Theo các nhân chứng, một người đàn ông mặc y phục trắng mang va ly đứng xếp hàng vài giây trước khi vụ nổ xảy ra. Cảnh sát không loại trừ tên đánh bom nằm trong số người chết và người bị thương.

Tổ chức khủng bố Harkat-ul-Jihad Islami (Phong trào Thánh chiến Hồi giáo) đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trong thư điện tử gửi cho báo chí, tổ chức này đe dọa sẽ tiếp tục tấn công các tòa án lớn và Tòa án Tối cao nếu Ấn Độ không hủy án tử hình đối với Afzal Guru. Tên này đang chờ xử tử vì giữ vai trò chủ mưu trong vụ tấn công Quốc hội Ấn Độ năm 2001 làm bảy người thiệt mạng.

Cơ quan điều tra quốc gia đã lập đội chuyên án 20 người để làm rõ thông tin này. Hai viện của Quốc hội đã hoãn họp vì vụ đánh bom.

Tổ chức khủng bố Harkat-ul-Jihad Islami đặt căn cứ ở Pakistan, hoạt động chủ yếu ở Bangladesh, Ấn Độ và Pakistan. Tổ chức này ủng hộ biện pháp bạo lực để giải phóng và sáp nhập vùng đất tranh chấp Kashmir của Ấn Độ vào Pakistan.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang thăm Bangladesh đã lên án vụ đánh bom là hành động khủng bố hèn hạ. Quyền Đại sứ Mỹ Peter Burleigh tại Ấn Độ ra tuyên bố khẳng định Mỹ kề vai sát cạnh với Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố và sẽ hỗ trợ Ấn Độ đưa bọn khủng bố ra trước công lý. Úc và Bangladesh đã lên án vụ khủng bố.

Đây là vụ đánh bom khủng bố thứ hai ở Tòa án Tối cao tại New Delhi trong năm nay và là vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ năm 2008 ở New Delhi. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 25-5. Một vụ nổ nhỏ xảy ra ở bãi đậu xe của tòa án, không ai bị thương.

Ngày 7-9 tại Pakistan, một vụ đánh bom kép tự sát đã xảy ra ở TP Quetta. 26 người chết, 82 người bị thương. Bọn đánh bom tự sát đã kích nổ hơn 90 kg chất nổ bên trong và xung quanh tư gia Thiếu tướng Khuram Shehzad, Phó Tư lệnh lực lượng bán quân sự liên bang Frontier Corps. Tướng Khuram Shehzad thoát chết. Vợ ông, một đại tá và nhiều binh sĩ thiệt mạng. Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm và cho biết mục đích đánh bom nhằm trả thù Pakistan bắt giữ một số thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda, trong đó có Younis al Mauritani, tên phụ trách các hoạt động khủng bố quốc tế.

LÊ LINH (Theo India Times, NDTV, Rediff)