Đánh bom liều chết ở Afghanistan, gần 40 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: worldbulletin)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi cho biết kẻ tấn công đã cho nổ tung xe của y tại khu vực sầm uất ở phía Tây Kabul. Cảnh sát ra tuyên bố xác nhận hai trẻ em, một phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng trong khi khoảng 35 người khác bị thương.Người phát ngôn Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu tuyên bố họ đang điều tra vụ việc song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, Người phát ngôn của phong trào Taliban, Zabihullah Mujahid, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.Trong một diễn biến khác cùng ngày, giới chức Afghanistan cho biết 8 tay súng bị tiêu diệt trong khi 13 người khác bị thương khi Taliban tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở tỉnh Kunduz, miền Bắc nước này đêm 9/8.Nguồn tin xác nhận: "Khoảng 30 phiến quân vũ trang đã tấn công chốt kiểm soát của lực lượng Cảnh sát Địa phương Afgansitan (ALP) ở Shahrawan thuộc huyện Archi. ALP đã phản công và tiêu diệt 8 phiến quân và làm bị thương 13 tên khác".