Đánh bom ở Ai Cập: Tang lễ trong phẫn nộ

Ngày 1-1, trong bầu không khí đau buồn pha lẫn phẫn nộ, khoảng 5.000 giáo dân Giáo hội Chính thống giáo Coptic (Công giáo Coptic) đã dự lễ tang 21 người chết (97 người bị thương) trong vụ đánh bom xe trước nhà thờ Al-Qiddissine (Các Thánh) tại TP Alexandria ở miền bắc Ai Cập.

Chính quyền đã tổ chức lễ tang tập thể tại tu viện Marmina ngoài ngoại ô. Khi bí thư của Đức thượng phụ giáo chủ Shenouda III truyền đạt lời chia buồn của Tổng thống Hosni Mubarak, các giáo dân hô to khẩu hiệu: “Không! Không! Không!”.

17 xe cứu thương chở thi hài đến nghĩa trang Borg el-Arab của Giáo dân Coptic ngoài ngoại ô Alexandria trong vòng vây an ninh chặt chẽ. Đây là biện pháp nhằm tránh để cho Giáo dân Coptic tổ chức an táng tại nghĩa trang Chatbi ở trung tâm thành phố do lo ngại tình hình an ninh.

Ngày 1-1, một thanh niên giáo dân Coptic đối đầu với hàng rào cảnh sát chống bạo động gần nhà thờ Al-Qiddissine. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát chống bạo động và xe bọc thép đã triển khai dày đặc xung quanh nhà thờ Al-Qiddissine. Hàng trăm thanh niên giáo dân tụ tập tại đây đã chia thành từng nhóm nhỏ ném đá và chai lọ vào cảnh sát. Cảnh sát đáp trả bằng đạn cao su và hơi cay.

Giáo dân vừa tuần hành quanh các đường phố gần nhà thờ vừa hô khẩu hiệu: “Ôi Mubarak, máu người Coptic đang sôi sục!”, “Bọn khủng bố hèn nhát, giá máu người Coptic rất đắt”. Họ kêu gào đòi thủ hiến TP Alexandria từ chức. Nhiều giáo dân lo sợ họ sẽ lại bị tấn công khi lễ Giáng sinh của Giáo hội Coptic (ngày 7-1) đến gần.

Một trang nhật ký điện tử đã kêu gọi các tín đồ Hồi giáo cho nổ tung các nhà thờ Coptic vào dịp lễ với lý do Giáo hội Coptic đang giữ hai phụ nữ muốn cải sang đạo Hồi. Trang này lập luôn danh mục địa chỉ các mục tiêu, trong đó có nhà thờ Al-Qiddissine.

Nhiều cuộc tuần hành kêu gọi đoàn kết tập hợp các tín đồ Công giáo và Hồi giáo đã được tổ chức trên toàn Ai Cập. Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Ai Cập (lực lượng đối lập chính) cho đây là âm mưu chia rẽ hai cộng đồng Giáo hội Coptic và Hồi giáo.

Ở châu Âu, Anh, Pháp, Ý lên án mạnh mẽ vụ đánh bom ở Ai Cập. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gửi thư chia buồn đến Tổng thống Mubarak. Hội đồng tín ngưỡng Hồi giáo Pháp và tổ chức Tập hợp tín đồ Hồi giáo ở Pháp cùng nhất trí lên án vụ đánh bom.

Ngày 1-1, trong chuyến đến Ai Cập với tư cách cá nhân, Thủ tướng Pháp François Fillon đã đến vương cung thánh đường ở TP Assouan (Ai Cập) để cầu nguyện cho các nạn nhân.

Ở Trung Đông, từ Saudi Arabia, Iraq, Iran, Syria, Lebanon cho đến Israel, Palestine đều lên án vụ đánh bom. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi các nhà thờ ở Palestine tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân Ai Cập.

Báo chí Ai Cập xuất bản ngày 2-1 đều kêu gọi hai cộng đồng Công giáo và Hồi giáo đoàn kết lại, đồng thời lo ngại căng thẳng tôn giáo sẽ gia tăng. Báo Rose el-Youssef bình luận có âm mưu khiêu khích nội chiến tôn giáo. Báo Al-Chourouq ám chỉ đến cuộc nội chiến ở Lebanon hồi tháng 4-1975 và nhận định: Những kẻ xúi giục đánh bom sẽ được mục đích nếu những người anh em Công giáo sa lầy trong tình cảm phẫn nộ, có cảm giác bị tước đoạt và bị cô lập.

HOÀNG DUY (Theo AP, AFP, Reuters, euronews)