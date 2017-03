Đánh bom tại đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ, 30 người thiệt mạng

Fox News đưa tin, Ali Yerlikaya - Thống đốc tỉnh Gaziantep cho biết vụ đánh bom tại một đám cưới ở quận Sahinbey, TP Gaziantep, gần biên giới Syria là vụ tấn công khủng bố.

Thông cáo từ văn phòng thống đốc cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 20-8 (giờ địa phương). Thông cáo cho biết đây là vụ tấn công “ghê tởm” nhưng không nêu chi tiết.



Hiện trường vụ đánh bom tại đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Một nhà báo thuộc đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy ở nhiều nơi trong địa bàn TP.



Nhiều bức ảnh cho thấy sau vụ nổ có nhiều thi thể được phủ tấm bạt trắng. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, xe cứu thương và các quan chức pháp y đã nhanh chóng có mặt.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom này. Tuy nhiên, Samil Tayyar - một bộ trưởng thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cho rằng IS chính là thủ phạm gây ra vụ đánh bom.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek nói với kênh NTV: “Đây là một vụ tấn công ghê tởm. Dường như là một vụ tấn công tự sát. Tất cả nhóm khủng bố như IS, đảng Công nhân người Kurd (PKK), phong trào của giáo sĩ Gulen đang nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ.”

Thổ Nhĩ Kỳ là nước thường xuyên bị chấn động bởi hàng loạt vụ tấn công, đánh bom. Các vụ tấn công này do PKK - tổ chức được Ankara cho là ngoài vòng pháp luật hoặc do IS thực hiện. Hồi tháng 6, ba kẻ đánh bom tự sát thuộc IS tấn công sân bay ở TP Istanbul làm 44 người thiệt mạng.