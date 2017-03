Đánh bom tự sát bằng ô tô, 28 người chết

Tối 17-2 xảy ra một vụ đánh bom tự sát bằng ô tô giữa thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vụ việc xảy ra ngay trong giờ cao điểm. Một chiếc ô tô chở bom phát nổ gần một xe buýt quân sự đang dừng chờ đèn đỏ ngay trung tâm thủ đô, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ bao trùm chiếc xe buýt, đốt cháy cây cối ở công viên bên cạnh. Địa điểm xảy ra vụ việc cách tòa nhà Quốc hội chưa tới 500 m và cách các trụ sở chính phủ không xa.



Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho biết 28 người chết và 61 người bị thương. Nạn nhân gồm binh sĩ và dân thường.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hủy chuyến thăm Azerbaijan và tuyên bố sẽ không bỏ qua vụ việc. Thủ tướng Ahmet Davutoglu hủy chuyến đi đến Bỉ tham dự hội nghị về khủng hoảng nhập cư châu Âu.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini, lãnh đạo các nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Ý, Pakistan, Qatar lên án vụ khủng bố.

Đây là vụ tấn công khủng bố mới nhất trong chuỗi các vụ khủng bố xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vài tháng qua. Tháng 1 tại TP Istanbul đã xảy ra một vụ đánh bom tự sát giết chết 10 du khách Đức. Tháng 10-2015 cũng tại Ankara xảy ra hai vụ đánh bom tự sát cùng lúc giết chết hơn 100 người. Vài tháng trước đó xảy ra một vụ đánh bom ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ giết chết hơn 30 người Kurd.

Dù tất cả đều không bên nào nhận trách nhiệm nhưng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định thủ phạm là IS. Các vụ tấn công này là lý do Thổ Nhĩ Kỳ tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ không quân của mình không kích IS.







Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ khủng bố tối 17-2, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ nhận định thủ phạm là đảng Công nhân người Kurd (PKK) thành lập năm 1984 chiến đấu đòi quyền tự trị cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ xem là khủng bố. Thời gian gần đây quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường các chiến dịch tấn công PKK khiến nhiều TP chính của người Kurd ở nam Thổ Nhĩ Kỳ lâm vào cảnh chiến tranh.

Vụ khủng bố tối 17-2 cũng trùng hợp với việc Thổ Nhĩ Kỳ gần đây can thiệp tấn công Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG) ở bắc Syria. Động thái này tạo ra bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ, vốn xem YPG là đồng minh chống IS.

Báo Washington Post (Mỹ) nhận định vụ việc làm trầm trọng thêm khủng hoảng an ninh ở Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này đang phải đối mặt với xung đột trên ba mặt trận: Các thách thức từ nội chiến ở nước láng giềng Syria, căng thẳng ngày càng gia tăng với các tổ chức người Kurd đòi quyền tự trị ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria và đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nhà phân tích Soner Cagaptay thuộc Viện Chính sách Trung Cận Đông Washington cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ xem PKK là thủ phạm có thể dẫn tới nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp sâu hơn vào xung đột ở Syria.

Trong khi đó, nhà phân tích Henri J. Barkey thuộc Trung tâm quốc tế Woodrow Wilson (Mỹ) nhận định Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ tăng cường tấn công PKK thêm nữa.