Đánh bom tự sát trước lãnh sự quán Mỹ ở Saudi Arabia

Sáng sớm 4-7 xảy ra một vụ đánh bom tự sát gần trụ sở lãnh sự quán Mỹ ở TP Jeddah, phía tây Saudi Arabia.



Theo trang tin Okaz, một phần tử đeo bom bước ra khỏi một xe hơi trong một bãi đậu của một bệnh viện lớn, hướng về phía một đền thờ đối diện trụ sở lãnh sự quán Mỹ. Nghi ngờ người này có hành vi mờ ám, một số cảnh sát gần đó tiến lại gần để kiểm tra thì phần tử này kích nổ bom. Tên đánh bom đã chết, hai cảnh sát bị thương.

Theo trang tin Sabq (Saudi Arabia), thời điểm vụ nổ xảy ra phần lớn nhân viên lãnh sự không có trong trụ sở.

Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa. Saudi Arabia triển khai một số trực thăng bay bên trên bảo vệ an ninh. Kiểm tra ô tô tên đánh bom cảnh sát phát hiện còn có ba thiết bị nổ.



Sáng 4-7 xảy ra đánh bom tự sát trước lãnh sự quán Mỹ ở TP Jeddah (tây Saudi Arabia). Ảnh: AFP



Đại sứ quán Mỹ ở Saudi Arabia và Bộ Nội vụ Mỹ chưa bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đã hay tin về vụ nổ và đang làm việc với chính phủ Saudi Arabia thu thập thêm thông tin.

Năm 2004, trụ sở lãnh sự quán Mỹ ở TP Jeddah bị Al-Qeada tấn công. Năm nhân viên lãnh sự là người Saudi Arabia cùng bốn tay súng thiệt mạng trong cuộc đấu súng sau đó.

Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm. Saudi Arabia hứng 26 vụ tấn công khủng bố trong hai năm trở lại đây. Gần đây IS thực hiện nhiều vụ tấn công ở Saudi Arabia làm hàng chục người chết. IS vốn xem Saudi Arabia với chủ trương thân phương Tây và là thành viên liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu là kẻ thù.