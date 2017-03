Đánh bom xe rúng động Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người thương chết

Hãng Reuters dẫn từ tờ Haberturk hôm nay (7-6) đưa tin vụ nổ bom xe xảy ra vào giờ cao điểm sáng 7-6 tại quận Vezneciler của TP Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ.



Hiện trường vụ đánh bom xe. Ảnh: Reuters



Các báo cáo cho biết vụ nổ xảy ra gần ga tàu điện ngầm Vezeciler, nằm trong khoảng cách gần các điểm tham quan lịch sử chính của thành phố Istanbul, gồm nhà thờ Hồi giáo Suleymaniye.

Một chiếc xe chất đầy thuốc nổ đã được kích nổ từ xa khi xe cảnh sát lái ngang qua, theo CNN. Các hình ảnh cho thấy cửa kính của những cửa hàng gần đó bị vỡ tung do lực nổ.



Vụ đánh bom xe làm hai người thiệt mạng và tám người khác bị thương. Ảnh: Reuters

Hình ảnh phát sóng trên truyền hình địa phương cho thấy một chiếc xe bị cháy đen, biến dạng trên đường phố. Xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường.



Báo cáo ban đầu của tờ Haberturk cho biết có hai người thiệt mạng và tám người bị thương trong vụ việc. Các báo cáo mới nhất khẳng định có đến 11 người thiệt mạng và 36 người bị thương, theo BBC. Người phát ngôn cảnh sát TP Istanbul nói họ không thể cung cấp thông tin về vụ đánh bom vào lúc này.

Hiện không có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Tuy nhiên, các chiến binh người Kurd là đối tượng khả nghi nhất do họ đã đứng ra nhận trách nhiệm các vụ đánh bom gần đây.

Kể từ đầu năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ chịu một loạt các vụ tấn công liên tiếp khiến người dân không khỏi hoảng sợ và ngành du lịch nước này chịu ảnh hưởng nặng.

Trong số đó, có hai vụ tấn công tự sát tại các khu du lịch của TP Istanbul, được cho là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành và hai vụ đánh bom xe tại thủ đô Ankara do nhóm Chim ưng Tự do người Kurd (TAK) - một nhóm tách từ Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - nhận trách nhiệm.