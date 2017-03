Danh tính 'đao phủ' của IS sắp được công bố

Theo tờ Mirror (Anh), cơ quan tình báo Mỹ sẽ công bố danh tính tên “đao phủ” trong vòng vài ngày tới, và việc bắt giữ tên này “chỉ còn là vấn đề thời gian”.



Được biết, một nhóm sĩ quan đặc nhiệm của FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) đã bay đến London cuối tháng trước. Phối hợp cùng cơ quan an ninh Anh, nhóm này đã xác định được 12 nghi can tại Anh đã cung cấp tiền và hỗ trợ “Jihadi John” đến Syria.

Danh tính của tên John đã được xác minh 99,9%. Tuy nhiên, giới chức trách vẫn chưa vội công bố thông tin vì muốn xác định được toàn bộ mạng lưới của tên John này tại nước Anh. Hiện tại, lực lượng tình báo hai nước vẫn đang theo dõi từng hành động và các liên lạc giữa những người đã và đang hỗ trợ tên “đạo phủ”.



Hình ảnh tên Jihadi John trong đọa băng hành hình Steven Sotloff

Cảnh sát chống khủng bố đang lên kế hoạch bắt giữ 12 nghi can này. Được biết, cả 12 nghi can đều có mối quan hệ với tổ chức IS, đồng thời trước đó đã dính liếu đến nhiều âm mưu khủng bố tại Anh. Phần lớn những cái tên này đều đã nằm trong “sổ đen” của cảnh sát Anh.

Tờ Mirror tiết lộ, dựa vào đôi mắt của tên John không bị che trong 2 video, các cơ quan tình báo đã sử dụng các công nghệ nhận diện gương mặt và nhận diện giọng nói để xác định danh tính của hắn.

Vấn đề còn lại là, liệu các nhà chức tranh có kịp thời cứu mạng con tin người Anh, David Haines, người bị IS đe dọa hành hình vào cuối đoạn băng chặt đầu nhà báo Steven Sotloff hay không?