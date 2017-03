Đáp trả cấm vận, Nga dọa 'khóa' không phận

Thủ tướng Nga cho rằng nước này đang có nhiều lợi thế hơn các nước phương Tây trong cuộc đối đầu xoay quanh vấn đề Ukraine. Ông tuyên bố sẵn sàng đáp trả một cách thích đáng nếu như phương Tây tiếp tục “áp đặt quan hệ quốc tế bằng sức mạnh”.





Thủ tướng Nga Medvedev (Nguồn RIA)

Medvedev tuyên bố trước báo giới, nếu như phương Tây tiếp tục đưa ra những cấm vận về năng lượng hay những hạn chế về tài chính của nước Nga, nước này sẽ chỉ mở không phận cho các hang hàng không từ các quốc gia “thân thiện” với Nga mà thôi.

Nếu phải tránh đi vào không phận của Nga, các hãng hàng không phương Tây sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Theo ông, nước Nga không hề mong muốn điều này. Do vậy, ông mong muốn các đồng nghiệp phương Tây cũng mau chóng “tỉnh ngộ”.

Đươc biết, EU vừa đưa ra một loạt các cấm vận mới nhắm vào công ty dầu Rosneft và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga. Tuy nhiên, EU cũng tuyên bố những cấm vận này có thể được dỡ bỏ nếu như Nga bày tỏ thiện chí giải quyết vấn đề Ukraine.

Medvedev đánh giá, những cấm vận này không giúp ích gì cho quá trình bình ổn tại Ukraine.

Ông đánh giá những động thái này là “ngu ngốc” khi chính trị hóa quan hệ kinh tế, đồng thời ngụ ý rằng nước Nga buộc phải “tái cân nhắc về vai trò của mình trong hợp tác an ninh toàn cầu” do những động thái của phương Tây làm rạn nứt hệ thống an ninh thế giới.

Thủ tướng Medvedev cho biết, nền kinh tế Nga đã bắt đầu bị “tổn thương”, chỉ số tăng trưởng của nước này sẽ sụt giảm thấp hơn dự kiến.

Trong một diễn biến khác, Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Moscow vào ngày 11-09 tuần này để bàn luận về Hiệp định năm 1987 về kiểm soát vũ vũ khí hạt nhân và tên lửa hành trình tầm trung (tầm bắn từ 500 – 5500 km) của hai nước. Theo Reuters, có thông tin cho rằng Nga đang dự định rút khỏi hiệp hước này.

Thủ tướng Medvedev cho biết, nước Nga đã “quá kiên nhẫn” trước những lệnh cấm vận mà Mỹ và EU đã áp đặt lên Nga, mượn cớ Nga nhúng tay vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Theo ông, Tổng thống Nga Putin đã chờ đợi những phản ứng “đúng đắn hơn” từ phương Tây mặc cho giới chính trị Nga đã nhiều lần yêu cầu trả đũa. Tuy nhiên, sau quá nhiều lệnh cấm vận, chính phủ nước này quyết định sẽ không “tái phạm sai lầm này nữa”.